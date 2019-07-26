6位素人老演員 勇出櫃、憶亡夫 銀髮族舞台劇勇敢說性

2019-07-26 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣銀髮族談性事，會激出什麼火花？加拿大劇團「哺乳動物潛水反應」2009年起邀各國銀髮族依自我經歷說出《我所經歷的性事》，至今已18國版本，台版即將搬演。參與的六位素人「老」演員說，希望透過放寬自我界線，打開人際之間更多的愛與寬容，讓社會更和諧。

該劇每到各國演出，都徵選素人，台灣這次中選的恰好是三男三女，其中兩位是同志。六人中最年輕的60歲，最長的77歲，有兩位還在婚姻中，都獲得另一半同意公開性事，還有人廣邀親戚朋友來看。

參與者不少都懷著表演夢想。65歲江汎說，他年輕時一直夢想當演員、歌手，看到竟有劇徵求素人，雖然主題是講性事，也「豁出去」報名；67歲陶花說，她除夕時許願今年要走向舞台或伸展台，做點不一樣的事，看到徵選，又覺得性並非禁忌，幸運選上，不過還沒決定是否讓兒子看戲。

該劇製作方式是採導演團隊一一訪談各演員，串連成劇本，演出時由各演員「讀劇」說經歷。71歲陳仲昆說，人在性的歷程都會遇到非常歡樂和窘迫的事，原本他對公開私密也有心理障礙，後來覺得能勇敢分享大家不談的事，讓別人也願釋放壓力，應該是做好事；63歲嚴靈說，她年輕時就勇於談性，從無壓力，這次也邀十幾位朋友來看。

77歲「波霸」，是本次演員中唯一對象單一者。丈夫去年過世的她說，她原本擔心自己故事都是同一人，會不會不精采，但導演一直鼓勵說這樣也很好。劇中她將分享與丈夫的浪漫情話與恩愛故事，還盼100歲時再次演出。

江汎守著性向祕密逾半世紀，藉由此劇形同出櫃。他說自己出身傳統家庭，他從小是乖乖牌，不敢逾矩，家人也不可能接受他性向。但他想想自己都過半百，不該再有那麼多顧忌，才決定和其他素人一起公開自我。「我們不見得在創造歷史，但在寫新頁，讓人與人距離消弭到最小程度，把愛在陽光下攤開。」

60歲的大尾說，台灣具東方儒家社會背景，覺得不適合談性，現在年輕世代雖比較能談，年紀較大者仍認定一男一女婚後才能有性。他希望透過這次演出，證明性可以好好談，希望性在台灣不再成為禁忌，也尊重老年人也會有性的需求與實踐，並不因為年齡大就停止。