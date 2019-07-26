配天宮廟口囝仔變紙藝師 「神乎奇技」獲贈匠人魂錦旗

2019-07-26 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣定古蹟朴子市配天宮樹齡98歲神樹「四季蘭」，去年枯死，廟方擲筊請示媽祖，請雕刻師用樹材雕成軟身媽祖神像，神樹化身媽祖金身，紙糊神冠九龍平天冠出自廟口囝仔出身紙藝師蔡承哲巧手，中華文化總會今天上午在配天宮，為他舉辦「匠人魂」創作影片展，文化總會副會長江春男代表兼會長的總統蔡英文，頒「匠人魂錦旗」給蔡承哲，與觀眾一起觀賞紙神功創作影片。

「人神合一紙雕神明，讓人讚嘆！」蔡承哲展示近20件作品，包括媽祖、千里眼、順風耳及孫悟空等，大家耳熟能詳神話人物，全部都由報紙等紙材料創作，精巧有靈，49歲蔡承哲無師自通，創作6年每天工作逾14小時，平均製作一件作品需3個月以上，用「一紙神功」傳承神威，他述說創作歷程，讓朴子市前市長王如經等來賓大為讚賞。

嘉工建築科畢業蔡承哲，從小看媽祖等神尊長大，自學紙糊技術，不斷摸索學習，結合建築專業，紙糊出一尊尊神像，對他宗教不只信仰，更是生活全貌，他堅持用「紙糊」製作，因為紙不只輕巧，隨取隨得，還是古諺「一紙二土三木」中，入神最穩，神威最強媒材。

他說，報紙材料最好，過去從事金融法拍，報紙拍賣公告隨手可得，透過走訪廟宇、美術館，揣摩神尊雕塑，觀察各家美學，運用建築學方法，創作一尊尊紙製神像，可說是巧手打造紙神像的「頂真匠人」。