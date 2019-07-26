成大安寧緩和共同照護中心揭牌 採雙主治醫師照護

2019-07-26 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



成大醫院「安寧緩和共同照護中心」今天揭牌，未來規畫安寧病房採雙主治醫師照護模式，並編制3名安寧專責醫師、音樂治療師、靈性關懷人員及1名社工師，未來由安寧專責醫師負責全院安寧共同照會的部分，延續到病人返家或住院的後續照顧。

成大醫院院長楊俊佑表示，目前成大醫院居家安寧服務的質與量及在宅善終的比率領先全國，未來規畫安寧病房以雙主治醫師照護模式，更能提高照護品質。

安寧緩和共同照護中心主任吳晉祥指出，成大醫院成立「安寧緩和共同照護中心」，希望達成去疾病化、去年齡化的全人、全家、全程、全團隊及全社區的安寧緩和醫療照護，期許未來成大醫院的安寧療護照護品質可成為南部、全國、亞洲、與全球等4個第一，讓末期病人達到善終、善別無界限的理想。

成大醫院從1996年加入安寧居家試辦計畫，1998年正式開設安寧療護病房，2005年起整合安寧病房、安寧共同照護及安寧居家療護為「三位一體」無縫接軌的照護模式，2017年逐漸擴展安寧緩和療護的藍圖，召集各科部共同成立「緩和醫療推動工作小組」，小組下設置「癌症」、「社區」、「急診」、「重症」、「非癌症」及「兒童」等安寧緩和醫療工作團隊。