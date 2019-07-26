病童為了他尖叫 北醫附醫親子共讀推進石碇

2019-07-26 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「是OPEN醬！」統一集團OPEN！CARES健康打氣站今走進台北醫學大學附設醫院，關心病童，另結合台灣展臂閱讀協會，推廣親子共讀；北醫附醫目前也在推動繁星小醫師計畫，結合AI，將現有的親子共讀成果延伸，不僅幫助訓練小朋友，同步也挖掘長照需求。

13歲的小栗去年9月左腳疼痛，家人以為是「登大人」過程產生的疼痛，僅靠止痛藥治療，後續又出現背痛、左腳無力、走路怪異等症狀，就醫後才發現罹患「胸椎罹患室管膜瘤」，漫長的治療過程，必須長時間住在醫院內，但小栗從不抱怨，今OPEN醬探訪，讓他開心得大叫。

北醫附醫2016年打造兒童病房日光室、智慧教室in hospital等，打造兒童友善醫療，台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，近年也積極深耕社區醫療，定期派員駐點石碇地區與石頭湯整合照顧服務，另外也發展繁星小醫師計畫，運用醫療結合科技推廣親子共讀，將「醫療＋科技＋教育」鏈結起來。

台北醫學大學家庭醫學科醫師、社團法人台灣展臂閱讀理事長陳宥達說，目前於石碇發展的服務，主要是發現偏鄉兒童隔代教養的比例高達五成，隔代教養衍伸出的教育問題，北醫附醫透過科技以及親子共讀，希望能降低知識落差。

陳宥達說，根據研究，無論是高知識份子或是弱勢家庭，3C產品於家庭的使用程度都非常嚴重，北醫附醫目前於石碇服務，在家長帶孩子來接種疫苗時，推廣家長下載一款APP，當家長過度使用手機時，會定時跳出訊息，希望家長能多陪伴小孩，同時也輔導家長或是爺奶們，可以多與孩子親子共讀。