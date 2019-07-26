板中開放男穿裙上學 家長團體赴教育部抗議

2019-07-26 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



板橋高中開放男學生穿裙上學，全台約20個家長團體等今早於教育部門口發表異議，表示這項解禁把學生的安全問題丟給家長；若持續開放，國中、國小也制服解禁，也將增加家長需支出的服裝費用。安定力量黨主席孫繼正也到場，表示此事顯示性平教育政治化，教育部在鼓勵學校解禁、開放規定，卻不強調性平教育應重視的責任與自律。

教育部表示，至於國中小解禁服儀，目前仍在彙整各界意見，不會在108學年就施行。

高雄市家長協會理事長洪志和說，板橋高中宣布開放男生穿裙入校，以及教育部傾向開放學生服儀規範，讓學生的安全、尊重、禮儀都被打了個問號。尤其在安全上，會造成學生身分難以辨識，等於是把學生的安全問題拋給家長。

家長代表也說，教育部105年公布《高級中等學校訂定學生服裝儀容之原則》，未來是否也會持續開放國中小服儀解禁？開放校服將帶來更龐大的服裝費用，也得由家長承擔。學校解禁服儀應納各界意見，學校不能只是提高學生參與校務會議比例，而將家長置之於外。

教育部國教署學安組副組長黃瀞儀表示，板中案是學校在相關會議上由家長、教師等各方代表促成的決議，教育部表示尊重。針對家長提出的異議，教育部持續廣納各界的意見，而家長也可以參與校務會議討論相關規範，並沒有被排除在外。教育部正在彙整各界建議，並不會在108學年就解禁國中小服儀。

孫繼正到場支持家長，他表示，板中案顯示性平教育政治化，好像在潮流推動之下，一味鼓勵學生開放、解禁。孫繼正說，學校把穿裙定義為「打破性別刻板印象」，難道在高舉人權的風氣之下，所有規矩都要打破嗎？

孫繼正說，目前的課綱大多講人權、權利，但沒有談到責任，這是性平教育的問題。例如有些高中女生生育率很高，如何去灌輸避孕的知識很重要。

針對服儀議題，全教總高級中等學校委員會主任委員張瓊方說，她觀察高中教師端反彈不大，因為國外也有學校開放男生穿裙上學，女校也經歷過制服解禁，現在大多可以穿褲子。

性別平等教育協會政策倡議部主任曾嬿融說，板中案是當前法律的落實，也是目前教育改變的方向。性別平等教育法立法至今15年，一向鼓勵性別平等的教育環境，而服裝是學生表達自我認同的方式，不應受到限制。

曾嬿融說，在學校裡，服儀也是潛在課程之一，不應受到男生只穿褲、女生只穿裙的限制。女生早就解禁能穿褲，男生當然也要解禁，不然就是國家在行使歧視了。