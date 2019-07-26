影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！

2019-07-26 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



很多人以為水果好吃又健康，夏天吃不一飯，拿來當飯吃剛剛好，小心吃出問題！台中市一名63歲黃姓男子自認身體健壯，晚餐想說熱的吃不下飯，就拿盛產的芒果當飯吃，結果吃下3、4顆芒果後就有點不舒服，隔天一覺醒來，竟發現自己視力一片模糊、全身無力，經由妻子送至大里仁愛醫院就醫，發現他罹糖尿病不自知，飯前血糖高達400多，是正常人的4倍，經過住院多日、出院服藥追蹤後，血糖才降到正常值，現在血糖在控制中。

台中市大里仁愛醫院內分泌科主治醫師謝旻晃說，拿水果當主食是不正確的，因為水果中含纖維質不多，反而含果糖量非常高，很多民眾以為吃的水果不甜或酸就沒關係，建議民眾，尤其是糖尿病患，攝取水果一定要節制，量要控制，另外，夏天要記得多補充水分，才是正道。

台中市大里仁愛醫院糖尿病中心衛教師林靜琴表示，注意食物六大類的份量及血糖穩定的情況下，聰明的選擇食物及進食順序，一樣可以享用美食；台灣是水果王國，然而，很多人都覺得糖尿病不能享用水果，其實只要控制好份量就可以安心進食、開心享用。

謝旻晃說，很多民眾罹糖尿病而不自知，尤其是有體重過重、家中有糖尿病家族史、心血管疾病、三高(高血壓、高血糖、高血脂)的民眾都是屬於罹患糖尿病的高危險群，建議定期追蹤血糖的變化；謝旻晃指出，控制血糖有金三角「飲食、運動、藥物」，缺一不可，如果沒有留意進食的份量，血糖值就容易超標、控制不佳，而引起身體不適，甚至容易引發視網膜病變、神經病變、腎臟病變、大血管病變（心肌梗塞、腦中風）等。