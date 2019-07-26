搶占暑期商機 日月潭夜航提前8月啟航

2019-07-26 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



為搶攻暑期商機，日月潭電動船夜航今年提前到8月啟航，日管處表示，過去都是配合花火音樂嘉年華的夜航，今年共有8艘電動船參加計畫，每月都將推出不同主題，甚至可能延續到今年耶誕節，其中愛之船聯誼活動還沒推出，詢問熱度已非常高。

業者指出，今年夜航一樣採伊達邵及水社兩碼頭直航（期間限定）及預約包船兩種，但8月暑假期間的海盜市集，不僅可以到伊達邵碼頭以物易物，9月的邵族豐年祭，再到萬眾矚目的日月潭花火音樂嘉年華賞煙火，今年定10月19日、11月2日、11月9日進行煙火施放。

預約包船除延續餐船服務外，更增加當月主題活動，例如愛之船聯誼與原住民嘉年華等，其中愛之船聯誼活動還沒推出，詢問熱度已高昂，伴隨著夜晚的浪漫氣氛下，男女在豪華的電動遊艇上相見、相識，大大的增加配對的成功率。

昨晚日管處與電動船申請業者合作，特別邀邵族先生媽祈福，並由交通部航港局專業講師為夜航從業人員授課，實地與船家演練確認設備操作流暢度及服務人員緊急應變能力。