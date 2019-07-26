交通部政務次長黃玉霖：今年來台旅客 可望突破1200萬人次

2019-07-26 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「2019台灣美食展」今起開展，副總統陳建仁在開幕致詞時表示，他要向國際友人保證三件事，一是台灣美食保證好吃，二台灣美食深受國際肯定，三台灣是非伊斯蘭國家中，對穆斯林最友善的旅遊地點之一。交通部政務次長黃玉霖也指出，去年來台國際旅客首度突破1,107萬人次，今年1到5月已突破504萬，較去年同期成長13%，因此他非常有信心，今年來台國際遊客可望突破1,200萬人次。

由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，今起一連4天在台北世貿一館展出，打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大展區。身兼台灣觀光協會會長、華膳空廚董事長的葉菊蘭也出席，但對於媒體大陣仗詢問，她三緘其口僅表示「謝謝，請大家報導美食展」，避談私菸案；原訂出席的交通部長林佳龍，則臨時找次長黃玉霖代打。

出席致詞的副總統陳建仁指出，日本最近颳起珍珠奶茶旋風，不但排隊買珍珠奶茶，還將珍珠粉圓入菜。不過，他強調，要喝最道地的珍珠奶茶，一定要到台灣。

陳建仁表示，台灣現在已經有200多家餐廳和飯店獲得清真認證，還有業者推出「清真台灣app」，今年的美食展也持續推出穆斯林美食館，更首度展出日本美食館，就是要歡迎全世界的朋友都來台灣觀光、品嘗台灣最驕傲的美食小吃，讓台灣的美食走向世界，也讓世界的美食走向台灣。

黃玉霖也說，今年國際遊客可望突破1200萬人次，觀光局籌辦一系列熱鬧活動向國際旅客招手，今年是小鎮漫遊年，明年是脊樑山脈旅遊年，而這次美食展內涵多元，已成為世界的美食展。