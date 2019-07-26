知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世

2019-07-26 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國內知名水利及海洋工程學者黃煌煇，今天清晨4時許於成大醫院離世，成大證實此事。黃煌煇研究水利、海洋工程40多年，曾任成大校長、飛航安全調查委員會主委，行政院去年成立海洋委員會後，擔任首任主委到今年1月，享壽72歲。

黃煌煇投身海洋事務40多年，他從成大水利及海洋工程學士、碩士到土木工程所博士，曾任成大水利海洋工程系教授、成大水工試驗所所長及成大校長。水工所在其任內發揚工大，他也致力推動產學合作。

台灣沿岸從彰濱工業區、六輕、台電電廠、核電電廠出口的海洋工程等，黃煌煇都是主要參與者，對成大與台灣貢獻大。國內不少海洋工程學者都是他的後輩，他曾公開呼籲政府儘速成立海洋部或海洋事業委員會，對外正式宣誓經濟海域主權，實質保護海洋經濟資源。

他於2015年12月在馬英九總統任內接任飛安會主委，2018年4月海洋委員會掛牌，他擔任首任海委會主委，曾提出希望能在東沙島建立觀光休憩場所，帶動海上觀光產業，今年1月卸任。

黃煌煇在擔任飛安會主委時雖已年近70歲，但總是神采奕奕、臉色紅潤。他常說，閱讀與學習是永保年輕的不二法門，而他自己的養生秘方就是「好的生活習慣」，他早睡早起，喜愛在成大校園走路當運動，也把喝水當成養生一部分。

黃煌煇曾接受本報採訪，當時他說，雖然他每晚會邊看書邊小酌一杯紅酒，但不過量，應酬也常有一套飲酒哲學，但總不過量、不勸酒。戒菸30多年的他還曾笑稱自己可以活到97歲，「本來是120歲，但抽菸扣掉了幾年」。

黃煌煇在今年初出席活動時氣色較虛弱，成大證實，他於今天清晨4時許離世。