青少年第一口檳榔 近半數來自家人

2019-07-26 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



口腔癌每年奪走約3000國人性命，而嚼食檳榔是罹癌的關鍵危險因子。衛福部國健署公布107年調查，青少年第一口檳榔的來源最大宗來自家人，國中有嚼檳榔的少年，45.5%是由家人提供、30.3%由朋友提供，高達58.7%的嚼檳榔國中生，早在國小或幼稚園就開始接觸檳榔。

衛福部國健署與教育部國教署選在727世界抗頭頸癌日前夕宣導拒絕檳榔，並公布「107年青少年吸菸行為調查」。

這項調查針對2萬966名國中生、2萬3939名高中生有效樣本進行分析。數據顯示，有1.34%的國中生、2.1％的高中職學生曾經嚼食檳榔，而第一口的檳榔來源多來自家人朋友。

調查還發現，國中就嚼檳的孩子有45.5%是家人提供，30.3%是朋友提供，6.6%是自己偷拿偷吃，6.2%是自行購買；高中職嚼檳學生則有29.1%是家人提供，更多來自朋友、占52.2%，5.1%是自己偷拿，7.3%是自行購買。

數據也顯示，在嚼檳國中生裡，20.2％的人在國小高年級（11歲至12歲）首次接觸檳榔，12.8%在國小中年級（8歲至9歲）首次接觸，令人驚訝的是，高達25.7%的孩子在7歲或更小的年紀就嚼過檳榔。