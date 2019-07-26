青少年第一口檳榔 近半數來自家人
口腔癌每年奪走約3000國人性命，而嚼食檳榔是罹癌的關鍵危險因子。衛福部國健署公布107年調查，青少年第一口檳榔的來源最大宗來自家人，國中有嚼檳榔的少年，45.5%是由家人提供、30.3%由朋友提供，高達58.7%的嚼檳榔國中生，早在國小或幼稚園就開始接觸檳榔。
衛福部國健署與教育部國教署選在727世界抗頭頸癌日前夕宣導拒絕檳榔，並公布「107年青少年吸菸行為調查」。
這項調查針對2萬966名國中生、2萬3939名高中生有效樣本進行分析。數據顯示，有1.34%的國中生、2.1％的高中職學生曾經嚼食檳榔，而第一口的檳榔來源多來自家人朋友。
調查還發現，國中就嚼檳的孩子有45.5%是家人提供，30.3%是朋友提供，6.6%是自己偷拿偷吃，6.2%是自行購買；高中職嚼檳學生則有29.1%是家人提供，更多來自朋友、占52.2%，5.1%是自己偷拿，7.3%是自行購買。
數據也顯示，在嚼檳國中生裡，20.2％的人在國小高年級（11歲至12歲）首次接觸檳榔，12.8%在國小中年級（8歲至9歲）首次接觸，令人驚訝的是，高達25.7%的孩子在7歲或更小的年紀就嚼過檳榔。
衛福部國健署長王英偉向家長與販售業者喊話，依兒童少年與權益促進法規定，不能提供或販售菸、酒、檳榔給18歲以下的孩子，否則可處最高新台幣10萬元以下罰鍰。也提醒青少年別因為同儕壓力或一時嘗試，沾染一輩子纏身的不良習慣。
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