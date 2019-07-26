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台積電張淑芬到台中分享愛 呼籲台灣不是只有選舉

2019-07-26 11:04聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午到台中市政府以「把愛送出去」為主題作專題演講，公務員、各慈善組織約500人到場聆聽。台中市長盧秀燕致贈「湖心亭漆器盤」感謝。

盧秀燕在演講開始前受訪指出，7月28日國民黨全代會將親自北上，當天是假日，已預留時間，這是黨內重要代表大會，會提名總統候選人、各區立委，身為國民黨員會配合黨部組織集會的通知。

媒體也詢問盧秀燕有關登革熱意疫情，盧說，台中很幸運的在民間、市府努力之下，雖有登革熱案例，但都是境外移入才，並無本土型登革熱，今年預算、防治都提早，並啟動第二預備金提撥2000多萬，沒有本土型案例也不能掉以輕心，現在沒有不代表下半年不會發生，會戰戰兢兢，現已防堵7個月，繼續努力。

張淑芬今天分享台積電慈善基金會四大主軸，「照護獨老、推廣孝道、關懷弱勢、保育環境」。

台中市長盧秀燕說，公務人員需要不斷再進修，台中市政府有很好的制度，每年會辦講座讓公務員、外界人士一起進修，新的執政團隊上任後，特別重視慈善社會、公義志工的服務，張淑芬女士是「公益的化身」，特別擅長行善組織的管理。

張淑芬表示，今天分享10年來的經驗，台積電的慈善公益現在完全以「地區化」方式運作，讓別的地方政府、企業都能參加「把愛送出去」平台，她自己的作法是「把我的經驗、把我的看法告訴別人」，大家可自己到平台上先看各縣市需要什麼。

張淑芬說，「把愛送出去」也讓各縣市交流，她希望讓台灣更安定，台中做很好的部分是「教育惜食」，幫助貧苦人家、偏遠地區，到各縣市也會分享自己看到不同縣市的優點，她強調，「台灣要用『愛』來做事，讓彼此互相學習，不是只有選舉」，很多人默默做事、關懷彼此。

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午到台中市政府以「把愛送出去」為主題作專題演講...
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午到台中市政府以「把愛送出去」為主題作專題演講，台中市長盧秀燕在演講開始前受訪表示，7月28日國民黨全代會將親自北上。記者喻文玟／攝影
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台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午到台中市政府以「把愛送出去」為主題作專題演講...
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午到台中市政府以「把愛送出去」為主題作專題演講，台中市長盧秀燕市長致贈「湖心亭漆器盤」感謝。記者喻文玟／攝影
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盧秀燕台中市台積電
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