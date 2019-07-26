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宅男把妹想成功？穿再帥都沒用，網友點醒「一招」能讓告白達標

2019-07-26 10:01聯合線上／ 劉小川

總是交不到女朋友，還在單身的宅男該怎麼辦？有網友就在臉書社團爆廢公社發文，詢問網友們，「宅男要怎麼樣，才能夠告白成功？」，還表示自己之前上網買了帥氣網帥的全套衣服，穿了才約想告白的女生出去，但沒想到還是告白失敗，讓網友大嘆「為啥一直單身？」

LamiGirls成員藍藍（右）、Yuri（左）為妮維雅男士系列擔任一日店長。 ...
LamiGirls成員藍藍（右）、Yuri（左）為妮維雅男士系列擔任一日店長。 記者胡經周／攝影
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下方不少網友就回覆，「先從說話開始學起」、「沒關係就一直魯」，但也有網友點出重點，「女生不一定要男生帥，或穿著帥，重點是整個人要乾淨」，引發超多女性網友附和，強調「男生真的要乾淨」、「男生常常都不洗臉，臉一看就很髒，誰想交往啊？」、「男生曬黑沒關係，但真的要乾淨」。

「要乾淨」這話題引發網友們熱烈討論，許多女生就分享指出，台灣天氣熱，真的很容易流汗、曬黑，然後因為不清潔，臉上又狂出油，好像浸到沙拉油，難怪會讓女生退避三舍。

連很多男生都說，連基本的臉部清潔都不會，臉都看起來髒髒的，難怪一直脫不了魯。

LamiGirls成員藍藍（左）、Yuri（右）為妮維雅男士系列擔任一日店長。 ...
LamiGirls成員藍藍（左）、Yuri（右）為妮維雅男士系列擔任一日店長。 記者胡經周／攝影
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之前LamiGirls成員Yuri與籃籃，日前出席於大潤發內湖二店舉行的妮維雅男士深極炭系列活動，現場人潮滿滿，參與活動踴躍，Yuri與籃籃也邀請男性粉絲，一起玩「超萌洗臉拳」，鼓勵男人要懂得對抗油光，驅逐臉上的油性，LamiGirls也提到，「男人臉上要乾淨，不要泛油光，才夠吸引人」。

現在男人要清潔保養，真的很簡單，來自德國的妮維雅男士NIVEA MEN的「深極炭」系列，洗臉部分有深極炭清爽控油潔面泥、深極炭清爽控油潔面露，以極致炭控油＋持久保濕為主打，邀來剛得到金曲歌王的Leo王與台語歌手李英宏代言，喊出「男人，怕黑就白活了」，讓男人懂得擊退看不見的黑，強化的控油，讓臉上看不到油光。

妮維雅男士「深極炭」系列，特別增加墨角藻、黑植萃成分，洗後不乾澀又保濕，深極炭清爽控油潔面泥中，添加炭泥配方，深入肌膚裡，能緊緻毛孔，而且添加卡尼丁，持久控油。

LamiGirls成員藍藍（左）、Yuri（右）為妮維雅男士系列擔任一日店長。 ...
LamiGirls成員藍藍（左）、Yuri（右）為妮維雅男士系列擔任一日店長。 記者胡經周／攝影
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至於深極炭清爽控油潔面露，把炭泥結合液體洗面乳科技，能夠更深入毛孔底層，吸去油脂，還有高保濕的黑維生素與墨角藻，使肌膚清爽不緊繃。而且創新的凝露，起泡很快速與好吸油，清爽不容易殘留。

要擊退身上的臭酸味，妮維雅男士深極炭系列還有洗髮精、沐浴露與刮鬍泡，今年七月起全通路販售，一口氣幫男人消除臭酸味，還有身體的油光。

到各大通路購買妮維雅男士深極炭系列滿249元，8月15日前，可抽「球場髮香區-坐LamiGirls旁邊觀賽」、VIP專屬球場導覽等。

想要脱魯嗎？男人們，就從改變自己身上的味道、打擊臉上的油光開始，這樣才能獲得女人的青睞。

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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