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為何有諾貝爾獎？ 竟因新聞誤報諾貝爾死訊

2019-07-26 09:37聯合報 記者何定照╱即時報導

諾貝爾獎是全世界最有名的獎，但它為何源起？由日本歷史之謎探討會所寫的新書《走下歷史舞台之後－世界史裡忘了講的結局》（商周出版）寫道，這竟是因為一起誤報諾貝爾過世的新聞。

書中指出，阿佛烈‧諾貝爾出生於瑞典，父親原是建築師，不過事業失敗破產，便發揮發明長才，成功製造出機械和爆裂物，並在克里米亞戰爭中，靠著製造武器大賺一筆。

書中說，在這樣的家庭環境下，諾貝爾從小就對工學感興趣，尤其鍾情爆裂物。長大後，他注意到硝化甘油，但硝化甘油很不穩定，諾貝爾則成功混合硝化甘油和矽藻土，製造出可在穩定狀態下引爆的炸藥。

諾貝爾因此取得五十多國的專利權，開了近一百間工廠，成為全球的大富豪。

然而某天，諾貝爾在報上看到自己的死亡報導。標題是「死亡商人逝世」，指他發明了史上在最短時間內殺害最多人的方法，並藉此賺取財富。

這則新聞其實是誤報，報社把他跟前一天去世的哥哥搞混了。但也讓諾貝爾大為震驚，開始認真注意世間對自己的觀感。此時他54歲。

經過思考，諾貝爾決定死後捐出遺產的94%設獎。以現在的價值換算，這筆錢近72億台幣。他在遺書中指定五個授獎領域，即物理學、化學、醫學和生理學、文學，以及頒給「有助於縮減軍備與推動和平的個人團體」的和平獎。現在又多了一個「經濟學獎」，這是在諾貝爾過世後，2001年應遺屬要求新設立的獎項」。

現在每年播出諾貝爾獎的新聞時，電視上總看得到當紅得獎者羞澀的模樣。已經沒有人譏他為「死亡商人」了。

《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》。圖／商周出版
《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》。圖／商周出版
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