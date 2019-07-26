明年連假出國何時買機票最便宜？一次告訴你

2019-07-26 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2020年共有9個連假，不少人都想出國旅遊，但你做好計畫了嗎？Skyscanner機票比價網站準備了2020連假攻略，建議春節、228連假、清明節、勞動節等假期的最佳訂機票時間，引起網友瘋狂轉貼，稱是明年連假搶機票最強供略。

攻略指出，2020連假最長假期是2020春節請兩天就可休11天，不過農曆新年向來是出國的熱門時期，Skyscanner建議越早預訂機票越好，不但票源充足，價格也漂亮。如果不能趁剛放票就搶最便宜，建議在出國前3至5個月內預定長程旅遊的機票，便有機會搶到最多七折左右的優惠價格。

至於228／清明節／勞動節等連假，都是連休三至四天，攻略指出，最適合訂票的時機如下：

228連假：1月底訂票

清明連假：2月中訂票

勞動節連假：1月初訂票

攻略也針對已知何時出發也知去哪、已知去哪但不確定何時出發、已確定何時出發但不確定去哪、不知去哪也不知何時出發的旅客，提供建議。

針對已知何時出發也知去哪者，Skyscanner建議使用價格提醒功能來追蹤旺季機票，同時也可儲存航班資訊，這樣就可隨時查看價格。

若是設定好旅遊日期，卻不知去哪裡玩，Skyscanner 準備超實用的機票數據，分析連假各熱門目的地的平均機票價格和最佳預訂機票時機，也可以看看哪些旅遊地區剛好有節慶、音樂盛會或季節性的天然美景。

如果已經設定目的地 卻不知何時出發，攻略建議可以在Skyscanner設定日期地點搜尋機票，也可以利用搜尋整個月分的功能，依照圖表顯示來找出便宜的機票。

至於時、地都還不確定，攻略建議在Skyscanner 網頁目的地搜索欄輸入「世界各地」；或在Skyscanner App 進入「探索」功能，就可以即時「探索世界各地」，並找出各地的便宜機票。利用「依月份區分的最佳優惠」搜索機票的功能，更能輕鬆找出哪個月份出遊最省錢。

不少網友紛紛將此供略存下，表示可按圖索驥，需要怎樣的計畫時，就可照樣處理。