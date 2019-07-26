一人公司興起 4小時做完過去花8小時的工作

2019-07-26 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



小而美的一人公司，是企業發展的大趨勢？遠流出版公司出版《一人公司》，作者保羅‧賈維斯是位企業技術設計師兼網路顧問，認為一人公司不一定只有一個人，也可以有三個人、甚至50位以上員工。他認為，任何規模的公司，與其一味追求擴張，不如維持短小精幹。

書中指出，達特茅斯學院的維傑‧高文達拉簡教授發現，在每 5000 名員工當中，至少有 250 名員工會是真正的創新者，而 25 名會是創新者兼偉大的內部創業家（或一人公司）。

書中說，在很多大公司當中，都會有許多一人公司隱藏在其中。如果培養這些員工創新與自主的 能力和熱情，對整個企業會有很大的益處。但如果他們的創造力與自由思想被扼殺了，他們 往往會迅速轉換到其他工作，或發揮創業精神。他們的動機很少是出於 金錢或薪水，他們更傾向於，以最適合自己的方式重塑自己的工作與角色。

書中表示，根據自由工作者接案平台 Upwork 公司的一項研究，自由工作者現在占美國工作的三之一以上。大約有一半的年輕人選擇當自由工作者，是因為他們希望能在自己職業道路上擁有更多的掌控權。現在的社會逐漸開始把「工作」視為一系列的任務或專案，而不是單一的就業場所。

書中認為，在限制條件下，一人公司能運作到最好，因為受限制的環境正好能夠培養創造力與獨創力。像是 Basecamp 公司，它們在夏季時每周只工作四天，周五不工作，因為這樣做有助於員工安排工作的優先順序，哪些是重要的工作、哪些是可以放掉的事情。它們員工的關鍵是要想辦法利用擁有的時間，以更聰明的工作方式完成任務，而不是單純更努力地工作。

書中舉例，工作人員凱特琳以前在公司的開放式辦公室環境中，要花上幾天才能完成任務，現在只需要花幾小時就能完成，因為她已經了解如何做才能讓她的生產力最大化。這讓她在工作日能有空閒， 當她生產力不高的時候，她會去健身房、或陪伴剛出生的女兒。