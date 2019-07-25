打破「消費＝浪費」 華山80年老屋變身循環經濟沙龍

2019-07-25 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



公眾計畫「Future is Now」今起至10月13日登場，打破消費等於浪費的刻板印象。80年老建築「華山站貨場」變身為循環經濟的跨域交流場地，從建築、食物、設計等各種面向，探討如何從生活中落實循環經濟。

Future is Now由REnato lab主辦，策畫主題性展覽、野餐、沙龍、音樂會等多元活動，邀請跨領域專家分享永續行動，探索日常生活中能實現的微小改變。地點選在華山站貨場，利用回收、再生材料素材，重新改造老建築，作為循環經濟的實踐示範。

「有些人以為永續是未來的議題，其實從現在就要開始。」REnato lab專案經理陳美妏說，以永續生活為主軸設計四個子計畫，第一是「Good Moment」，訴求在同一座城市也能有不一樣的生活模式，探索日常生活中能採取的永續行動，延伸循環經濟的概念。

陳美妏說，許多人認為循環經濟範圍很大，「跟我沒有關係」，或有興趣但不知從何著手，這場子計畫將以輕鬆愉快的方式，找出生活中的循環經濟。例如用醜蔬果、即期品做成美味甜點，或用木棧板改造為簡單家具。

她說，第二個子計畫「Living Lab」如同改造華山站貨場，減少廢棄物及碳足跡，為老屋循環設計改造提供參考。第三是科普版的循環經濟「Now Salon」，比Good Moment探討更為深入，從設計或商業角度銜接循環經濟。

例如許多產品設計師關心永續議題，卻不知道如何應用各種材料，甚至在設計過程中使用無法在環境中分解的產品，反而製造更多垃圾。Now Salon將舉辦十幾個論壇，分享設計、商業如何從循環經濟角度出發。