泰國人教你正確拜四面佛！原來這樣水果不能拜、早上9點去最好

2019-07-25 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



若是到泰國曼谷旅遊，除了大啖各種美食，前往欣賞歷史古蹟外，若還有一定要去造訪的景點，那就是位於Chit Lom站百貨商圈的四面佛。這座四面佛有著悠久的歷史，信徒眾多，尤其是從未去過曼谷旅遊的初心者，不論拜或不拜，都一定要到此了解在地文化。

許多遊客一定會去Chit Lom站附近的百貨商圈逛街，走著走著會發現有一處金碧輝煌的角落，特別惹人注意，因為外面僅用小小圍欄圍住，裡頭香煙瀰漫，擠滿大批信徒在此，再仔細定睛一看，才知道原來拜的就是大名鼎鼎的四面佛。

許多人對四面佛的由來，不一定那麼清楚，但對四面佛的還願故事，卻是耳熟能詳，像是有影星許願後，為了還願包場跳艷舞，或是若許願實現後沒有還願，可能會帶來厄運等，為人津津樂道，成了茶餘飯後的話題。

四面佛是創造天地的神，嚴格說來不是佛教文化下的佛，但音譯的緣故而都稱之為四面佛。四面佛的四個面向，分別代表健康、事業、愛情、財運，最開始祭拜的是從事業開始，順時針方向祭拜。

導遊小A告訴我們，身為當地人，四面佛是最重要的在地信仰，只要遇到大小事務，或是任何煩惱，都會來拜四面佛求得心安。而小A這番話也顯示出當地人對四面佛信仰相當重視，遊客若前往還是要入境隨俗，先了解當地的文化，以免誤踩禁忌。

當地人分享祭拜四面佛注意事項：

1.順時鐘拜拜

拜四面佛前可以到一旁攤販購買香及花串、蠟燭，每面需要3支香，還要有一串花串及蠟燭，開始拜的時候，要從第一面開始拜，依照順時針每一面都要拜，據說若只拜一面，其他面的四面佛會吃醋而導致厄運到來。

2.還願必備

另若許願要還願，還願方式切記要是自己能夠還得起的方式，比如告訴四面佛會帶水果還願，或是會請廟中的歌舞表演還願（每次依照跳舞陣仗決定價格，但價格大約數百元台幣內），又或是捐一頭大象雕像還願（每頭大象雕像價格大約落在幾百元台幣內，依照大小不同決定）。

3.還願準備9樣水果

當地人導遊小A說，拜四面佛還願的時候，當地人都會準備水果祭祀，最好準備9樣不同水果，為什麼是9？因為9在泰國人心中就如同台灣習俗中的8，有「發」的意涵，所以他們偏愛與9有關的事物。9種不同樣的水果看起來好像很難準備，但其實也不難，好比蘋果有紅蘋果、青蘋果、香蕉有芭蕉或一般香蕉，皆能各算1種。

4.不能拜這樣水果

此外，與台灣非常不同的是，準備的水果可以選擇蘋果、火龍果、葡萄、香蕉、龍眼、鳳梨等，在泰文中屬於較好意頭的水果。其中，龍眼有好人緣的意思，鳳梨則是外型有類似眼睛形狀的圖樣，則有可以看得看清楚的意涵。不過導遊小A表示，雖然有很多水果可以拜，但也有一些不能拜的水果，像是柿子就不能拜，因為在泰文中音似壞事的意思，反而會倒楣。

5.9點還願最好

數字9對泰國人來說，就相當於台灣數字8，有發的意涵，因此當地人認為，拜拜最好是在早上9點拜拜，會有好兆頭，或者是9點35分、9點39分拜拜，也都能為自己帶來好運。

6.還願不超過12點

由於泰國的佛或是和尚，超過中午12點就不吃東西，遵循過午不食的戒律，因此，若前去還願時間最好不要超過中午12點。

如果你想去：

開放時間：07:00~23:00