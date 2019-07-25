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光譜計畫翻轉創意 融合東南亞與在地美食文化

2019-07-25 19:42中央社 台北25日電

泰式小吃很受台灣人歡迎。圖／ 泰國觀光局提供
泰式小吃很受台灣人歡迎。圖／ 泰國觀光局提供
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昇恆昌與江許笋文教基金會連續4年舉辦「光譜計畫」觀光公益營，脫穎而出的暨南大學團隊以東南亞特色美食烹飪課程，帶領「不山不市」地區的學子體驗異國文化。

負責台中場活動的暨南大學Grown Up團隊表示，由於團隊有3位馬來西亞成員，為因應新南向政策，他們結合國際觀光視野、地方特色和新住民文化，透過寓教於樂方式，讓近60位來自台中新社高中附設國中和大安國中學生，更認識東南亞文化，並回饋在地新住民。

策劃活動的暨大外文系學生沈曉彤表示，這次營隊其中一個環節是讓新住民媽媽帶領國中生烹煮東南亞當地美食。藉由他們的協助，學員用在地的食材重現炸香蕉、東炎（泰國傳統湯品）米粉等特色飲食，帶來另類的美食饗宴。

團隊成員李家旻表示，有些學員曾去過東南亞國家旅遊，嘗試過當地飲食，但這次讓新住民教導他們烹調班煎燒（越南菜輕食料理），不但拉近了國中生與新住民媽媽的距離，也重現他們旅遊的回憶。

來自馬來西亞的營隊志工林燕婷說，學員其實對東南亞認識不淺，上課時多數國中生可以答出東協有哪些國家，也希望能藉由異國美食烹調活動，讓學員認識多元文化。

昇恆昌執行副總常春媚指出，「光譜計畫」初衷是為了做公益，希望能藉由大專院校學生開拓偏鄉國中生的視野，提供他們生涯規劃的基礎。同時讓做善事的念頭在大專院校的學生心中萌芽。

江許笋文教基金會代表潘韻如認為，暨大團隊的東南亞文化提案非常吸睛，除了推廣馬來西亞風俗民情，也結合台灣在地特色，並與新住民合作，教導學員親手做東南亞料理。

潘韻如表示，期待之後參與「光譜計畫」的大專生，能繼續用創意投身公益，帶給資源缺乏的學生不一樣的營隊體驗。

東南亞新住民馬來西亞
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