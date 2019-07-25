余光中音樂劇 15首作家詩聽個夠

2019-07-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立台北藝術大學音樂學院以文壇巨擘余光中15首詩作鋪設故事軌道，跨域製作《車過枋寮－余光中音樂劇》 ，7月28日將在故事發生地－屏東演出。

該劇徵得余光中家人余幼珊同意，獲得余光中15首詩詞（包括《車過枋寮》、《月緣》、《問風》、《十字路口》、《因你一笑》、《尾聲》、《珍珠項鍊》、《無論》、《如果》、《雨聲說些什麼》、《情人節》、《夜歸》、《我的年輪》、《天狼星變奏曲》，與《小木屐》）授權，由跨界作曲鬼才梁鍾暐全新譜曲，再由編導吳璟賢串起15首詩作。

故事描述在美國工作多年的佳慧，因為聖誕假期回到故鄉枋寮探望媽媽，巧遇高中閨蜜雅婷和子晴。這票當年的死黨在久別重逢中，卻也感覺彼此友情已悄悄改變……佳慧不由想，如果時光重回10年前，如果當時的選擇不一樣，是否能改變些什麼？

演員方面，由北藝大音樂系經過嚴格甄選，選出12位美聲演員。北藝大音樂系表示，此次參與美聲音樂劇的演出，不僅考驗演員美聲吟唱與對白隨時轉換的技巧，還要將情緒、舞蹈、肢體融入於角色中。現場配樂則由新生代指揮家廖元鈺指揮樂團。