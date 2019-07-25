跟進美國回收癌變矽膠物 台灣女人連線批太慢

2019-07-25 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署今宣布跟進美國食藥局決定，全面回收愛力根生產的絨毛面矽膠填充物，7月底以前回覆相關回收產品的數量及流向，並於一個月內完成回收，今年年初就曾召開過記者會，希望政府應有積極作為的台灣女人連線，其常務理事黃淑英批評「動作根本慢得要死」，不要說跟進美國，而是愛力根已要主動回收，台灣才回收，她期盼，政府未來的管制能更積極。

全球數以百計的女性，曾接受過「絨毛面矽膠填充物」隆乳，近年多個國家其主管機關就發出警訊，呼籲整形外科醫師不要使用該款矽膠填充物，此填充物可能會使患者發生極為罕見的癌症「間變性大細胞淋巴癌」（BIA-ALCL），法國、澳洲、加拿大等早已下令回收，台灣則是今天跟進美國作法，宣布回收。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，根據統計，領有愛力根相關矽膠填充物的許可證，總計3張，初步了解，3張許可證的進貨量從104年至今，約有1萬2000多個，詳細的進貨量還待統計，也會與愛力根要求，有登記患者的名字，以利追蹤。

黃淑英表示，早在年初就提出警訊，但食藥署卻要等到美國宣布，才願意保障我國民眾的安全，台灣對於植入物後續的風險，都沒有做長遠的調查，食藥署總以「礙於個資法」無法登載患者資料為由，拒絕追蹤患者後續的健康，但是個資法中明文規定，若是為了公共利益則不在此限，顯示政府對於國民健康相當漠視。

黃淑英表示，如今不只是絨毛面矽膠填充物，對於所有植入物都應該做嚴格的管理，像是人工關節、人工視網膜等，都應該替民眾做一把關，否則就會像這次事件一樣，政府合法核准的植入物，後續才發現有危害，但後續卻對這些患者不聞不問，甚至連賠償或是幫助等都沒有辦法。

吳正寧表示，礙於個資法，加上這是自費項目，沒辦法掌控患者的資料，但是醫材法草案已在第19條規定「對於一定風險知醫療器材，廠商及醫事機構，應建立及保存來源流向資料，另公告品項醫療器材，廠商及醫事機構，應該來源資料向主管機關申報。」

吳正寧說，該法若是通過，食藥署將公告高風險的醫材，並採取正面表列，廠商以及醫事機構必須要向主管機關申報，對於這次的矽膠填充物，目前將研擬由醫事機構詢問患者，是否要自願登錄。