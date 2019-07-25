夏日賞花拍仙照！3處金黃色向日葵花海美翻了

2019-07-25 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



夏天是賞向日葵的季節，金黃色花朵在陽光照射下特別耀眼，更是適合拍美照的好去處。目前北台灣有多處向日葵花田盛開，像是新北金山區杜鵑公園的向日葵，或是桃園向陽農地、福壽山等，皆有向日葵盛開，可趁周休假期前往賞花，來個花漾小旅行。

新北金山重劃區杜鵑公園

新北市金山重劃區杜鵑公園以杜鵑花為主，但因為杜鵑花期尚未到來，區公所為了美化市容，便在荒土上灑滿向日葵種子。近日已盛開，大片昂首抬頭的的金黃向日葵花海，是最近熱門的拍照打卡熱點。

桃園向陽農場

知名向日葵主題農場桃園向陽農場，向來是北台灣賞向日葵的免費熱門景點，占地18,000坪相當廣闊，目前向日葵已長到120公分高，預計持續綻放到10月，現在正是適合前往賞花期間，放眼望去黃澄澄的顏色，特別適合夏天，隨便拍都能拍出獨有的夏日氣息。

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間：09:00-18:00 （周一公休）

台中福壽山農場

福壽山農場種植特殊品種「黑心金剛向日葵」，巧克力色的花瓣，與一般向日葵看起來相當不同，而這種向日葵的高度大約150公分，目前已經進入盛開期，預計花期只到8月初為止，民眾可以趕快把握機會前往賞花。

地址： 台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：（04）2598-9205