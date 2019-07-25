C肝治癒也別忘追蹤 肝硬化病人尤要小心

2019-07-25 18:17 中央社 台北25日電



台灣推動肝炎防治多年，專家建議將C肝篩檢年齡從45歲降至40歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook C肝可被治癒，但肝基會副執行長粘曉菁提醒，已有肝硬化的患者，就算體內C肝病毒被殲滅，仍有罹肝癌風險，務必定期追蹤，且C肝病毒有多種型別，可能再度感染，須小心預防。

每年7月28日是世界肝炎日，肝病防治學術基金會今年宣導主題為「恁甘有C肝（台語「時間」的諧音）好心救心肝」，期盼透過一語雙關，強調掌握C型肝炎治療時間的重要性。

肝基會執行長楊培銘今天在記者會表示，台灣C肝病人需要治療者約40萬人，其中知道自己有C肝但不積極就醫者有8.7萬人，還有20萬人是不知道自己有C肝。

楊培銘指出，C肝治療又有2大困境，包含民眾病識感低，主動篩檢意願低，但沒有透過篩檢，又很難有效找到C肝患者；另一困境是治療阻礙，如民眾就醫資訊不足、沒有病痛感就不覺得應就醫，也有些患者是弱勢經濟困難或就醫交通不便。

政府提供治療C肝全口服藥物，且大幅放寬藥物使用條件，不少病人因此受惠。楊培銘說，民眾只要抽血就可知道體內是否有C肝病毒，千萬不要不篩、不治，延誤病情會增加肝炎、肝硬化、肝癌風險。

粘曉菁受訪表示，C肝全口服藥物可有效清除體內C肝病毒，但已經「治癒」的民眾仍要注意，治癒C肝不代表以後就不會肝硬化或肝癌，仍要定期追蹤檢查。

尤其是已有肝硬化的病人，粘曉菁表示，研究發現，C肝治癒的肝硬化病人仍有癌化的風險。每3到6個月要再追蹤。

粘曉菁提醒，C肝病毒有多種型別，如果「治癒」C肝，未來仍有可能感染其他種型別的病毒。C肝是透過血液或體液傳染，如輸血、性行為；打針、刺青、穿耳洞，若器械消毒不完全，也有可能被感染，民眾仍要小心預防。