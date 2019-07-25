減肥聖品變心導管術止血利器 三總首證實甲殼素有效

2019-07-25 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



癌症蟬聯37年國人十大死因首位，但因心血管疾病死亡人數和癌症幾乎一樣，且有逐年增加趨勢。其中心導管是屬於相對低風險的檢查治療方式，但它仍是一種侵入性的操作步驟，壓迫止血時間至少需6小時，血管併發症發生率又高。三總今首度公布一份臨床試驗，證實多用於減肥、美容的甲殼素可有效在心導管術後止血，止血時間減為3小時，整整縮短一半時間。

使用心導管患者，大多有在服用抗凝血劑，即使大多數心導管改為手腕處橈動脈執行，但手腕處創口仍需使用止血材料壓迫6小時。據文獻指出，傳統止血有效，但方法僅是加壓，並非活化血小板止血，相關併發症以瘀血、血腫最為常見，而橈動脈閉塞的發生率可達3%到10%，手腕就從原本的兩條動脈，僅剩尺動脈，將影響循環，甚至再也無法用這隻手做心導管。

三軍總醫院心臟內科主治醫生劉俊廷表示，這次臨床試驗是使用含甲殼素的「動脈止血器」，其設備就像是在大ok繃的棉條處圖上甲殼素，貼在傷口再戴上加壓手環就可止血，針對100個患者於心導管介入性治療後，對橈動脈穿刺傷口進行局部止血，評估其對介入術後的止血效果，並與現有常規止血彈性彈性敷貼比較其壓迫止血的差異性。

甲殼素又名幾丁聚醣，為帶正電荷多醣類聚合物，無毒性、具生物可分解性、良好的生物相容性等特性，且沒有生物排斥性，所以不易引起過敏，因而近年來已被廣泛應用在食品、化妝品等領域。因其具促進血液凝固作用，更被廣泛應用於生物醫學材料，如手術縫合線，傷口癒合，抗癌、抗移轉、降膽固醇、抗凝血、手術縫線、人造皮膚及藥物控制釋放等方面。

劉俊廷進一步解釋，甲殼素可藉由其帶正電荷的基團與帶負電荷之血小板及血球作用，造成血小板活化及血液凝集而達到止血效果。結果顯示，與常規對照組比較，甲殼素敷料止血裝置，更快速安全達成止血。