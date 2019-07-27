【食力】吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

2019-07-27 08:33 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝曾昱翔、李群方】

全聯販售的上海老湯底養生麻辣火鍋湯底包，只要準備火鍋料，在家就能吃到個名店火鍋。（圖片來源：全聯福利社官網） 分享 facebook

台灣人就是喜歡吃火鍋。冷冷的寒風中，沒有什麼比一鍋熱騰騰的火鍋更溫暖人心的了。美食家王瑞瑤就認為，火鍋與團圓的意象緊密不可分。台灣連鎖加盟促進協會秘書長劉孆婷也分享，小時候家裡聚餐，幾乎都是吃火鍋為主。一群人圍著桌上的火鍋，邊吃邊閒話家常、交流感情，火鍋就這樣和溫暖、開心的意象連結在一起，成為了台灣人特有的一種文化。

社會形態變化巨大 單人經濟學逐漸發威

台灣的社會型態在這幾十年來不斷改變。從過去動輒10多人的傳統大家庭，漸漸變成以3～4人的核心小家庭為主。近年來雙薪卻沒有子女的頂客族越來越多，甚至現在許多人寧願保持單身也不願意籌組家庭。

隨著這股單身化、小家庭化的浪潮席捲台灣，火鍋市場也逐漸開始轉型。從過去總是多人共鍋聚餐，到今日越來越多人希望能自己吃鍋。根據《食力》統計，2017年全台個人鍋型的連鎖火鍋店就高達1578家，佔了整個連鎖火鍋市場近9成的店數。

然而對單人或小家庭來說，吃火鍋有個很大的問題：不好準備。雖然火鍋本身是一種相對簡單的料理，但自己在家準備時，常常不是沒有好湯頭，就是火鍋料量太多，生鮮食材的備料更是花時間。這樣的問題，使得小家庭就算想在家吃鍋，也很難達成。不過在超商和超市等通路開始推出個人化、簡易化的鍋物料理後，這件事開始有了轉變。

超商主打個人即食鍋物 超市瞄準核心小家庭

各家超商早在十多年前開始，為了因應這樣單身化的社會結構，就推出了個人化、小包裝的即食鍋物商品。包括7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商都沒有缺席。以全家為例，近年來除了推出許多台灣人喜歡又熟悉的口味，像沙茶豬肉鍋與麻辣牛肉鍋之外，還積極地與火鍋名店合作，就是鎖定單身消費族群想要輕鬆享受鍋物，但又不想大費周章跑去火鍋店消費的心理。

全聯福利社（簡稱全聯）則在2014年首先推出火鍋祭活動，主打常溫包裝湯底，推出後大獲消費者好評，甚至帶動了一股通路銷售火鍋湯底的熱潮。像是頂好、愛買等超市，都沒有錯過這股商機。參與全聯火鍋祭的品牌更從原先2014年僅有的9種日式鍋物，到目前已有超過30種異國、名店鍋物出現。另外，由於小家庭在家吃鍋時，常會因不知如何決定食材份量而困擾，所以全聯也同時推出了多款生鮮食材和火鍋拼盤與之搭配。

通路業者是帶動在家吃鍋的最大推手，不同的通路因客群的不同，在販售的產品上具有差異性，暢銷湯底前三名也各有千秋，但卻擁有同個目標，「讓消費者在家也能享受名品鍋物」。

就這樣，當通路將食材分量、名店湯頭都準備好讓消費者方便使用後，小家庭享用火鍋的障礙已被一掃而空，於是開始了在家也能輕鬆吃鍋的時代。

三大超市通路湯底口味銷售前三名。（圖片來源：《食力》提供） 分享 facebook

名店光環、異國風當道 消費者熱愛嘗鮮

為了征服消費者的味蕾，通路業者都不約而同採用了一個相同的策略：和知名火鍋品牌合作。比方說，全家過去曾和麻辣火鍋名店馬辣進行合作，共同推出了深受消費者喜愛的麻辣牛肉鍋；全聯則也曾和小蒙牛、馬辣、十味觀等店合作推出了不同的湯底包，從麻辣鍋到酸菜白肉鍋都有。

同時，由於台灣消費者對異國風味接受度高、十分熱愛嘗鮮，這兩大通路也推出了像是日式火鍋、韓式部隊鍋、泰式火鍋等不同口味供消費者選擇。

一個人也要好好吃鍋！單身經濟學仍有龐大商機

全球趨勢觀察家大前研一於《一個人的經濟》中指出，現代的單身貴族們，其實是不願意省錢屈就廉價商品的。反而是販售精緻昂貴的小型食品超商，會遠比傳統的綜合大超市更加受這個族群的歡迎。這是各家企業、各種產品想要在單身經濟潮中獲利的最大要點。

火鍋產業也不例外，在這個以個人獨享為主的時代，通路緊跟著這股風潮，往小型、精緻化的路線前進。全聯從2014年推出火鍋湯底包之後，到2017年為止，業績已經成長了整整10倍，足以顯示出單身經濟學的龐大商機。而且隨著社會結構的改變，這波浪潮仍有許多發展空間。可以預想的是，未來產業內的競爭只會越來越激烈。

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