親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

李承翰並非第一人？台鐵百年紀錄 滿是快被遺忘的英雄們...

母腦出血亡器捐救5人 兒寫信給受捐者：多帶我媽看這大千世界

【食力】吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

2019-07-27 08:33聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝曾昱翔、李群方】

全聯販售的上海老湯底養生麻辣火鍋湯底包，只要準備火鍋料，在家就能吃到個名店火鍋。...
全聯販售的上海老湯底養生麻辣火鍋湯底包，只要準備火鍋料，在家就能吃到個名店火鍋。（圖片來源：全聯福利社官網）
分享

台灣人就是喜歡吃火鍋。冷冷的寒風中，沒有什麼比一鍋熱騰騰的火鍋更溫暖人心的了。美食家王瑞瑤就認為，火鍋與團圓的意象緊密不可分。台灣連鎖加盟促進協會秘書長劉孆婷也分享，小時候家裡聚餐，幾乎都是吃火鍋為主。一群人圍著桌上的火鍋，邊吃邊閒話家常、交流感情，火鍋就這樣和溫暖、開心的意象連結在一起，成為了台灣人特有的一種文化。

社會形態變化巨大 單人經濟學逐漸發威

台灣的社會型態在這幾十年來不斷改變。從過去動輒10多人的傳統大家庭，漸漸變成以3～4人的核心小家庭為主。近年來雙薪卻沒有子女的頂客族越來越多，甚至現在許多人寧願保持單身也不願意籌組家庭。

隨著這股單身化、小家庭化的浪潮席捲台灣，火鍋市場也逐漸開始轉型。從過去總是多人共鍋聚餐，到今日越來越多人希望能自己吃鍋。根據《食力》統計，2017年全台個人鍋型的連鎖火鍋店就高達1578家，佔了整個連鎖火鍋市場近9成的店數。

然而對單人或小家庭來說，吃火鍋有個很大的問題：不好準備。雖然火鍋本身是一種相對簡單的料理，但自己在家準備時，常常不是沒有好湯頭，就是火鍋料量太多，生鮮食材的備料更是花時間。這樣的問題，使得小家庭就算想在家吃鍋，也很難達成。不過在超商和超市等通路開始推出個人化、簡易化的鍋物料理後，這件事開始有了轉變。

超商主打個人即食鍋物 超市瞄準核心小家庭

各家超商早在十多年前開始，為了因應這樣單身化的社會結構，就推出了個人化、小包裝的即食鍋物商品。包括7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商都沒有缺席。以全家為例，近年來除了推出許多台灣人喜歡又熟悉的口味，像沙茶豬肉鍋與麻辣牛肉鍋之外，還積極地與火鍋名店合作，就是鎖定單身消費族群想要輕鬆享受鍋物，但又不想大費周章跑去火鍋店消費的心理。

全聯福利社（簡稱全聯）則在2014年首先推出火鍋祭活動，主打常溫包裝湯底，推出後大獲消費者好評，甚至帶動了一股通路銷售火鍋湯底的熱潮。像是頂好、愛買等超市，都沒有錯過這股商機。參與全聯火鍋祭的品牌更從原先2014年僅有的9種日式鍋物，到目前已有超過30種異國、名店鍋物出現。另外，由於小家庭在家吃鍋時，常會因不知如何決定食材份量而困擾，所以全聯也同時推出了多款生鮮食材和火鍋拼盤與之搭配。

通路業者是帶動在家吃鍋的最大推手，不同的通路因客群的不同，在販售的產品上具有差異性，暢銷湯底前三名也各有千秋，但卻擁有同個目標，「讓消費者在家也能享受名品鍋物」。

就這樣，當通路將食材分量、名店湯頭都準備好讓消費者方便使用後，小家庭享用火鍋的障礙已被一掃而空，於是開始了在家也能輕鬆吃鍋的時代。

三大超市通路湯底口味銷售前三名。（圖片來源：《食力》提供）
三大超市通路湯底口味銷售前三名。（圖片來源：《食力》提供）
分享

名店光環、異國風當道 消費者熱愛嘗鮮

為了征服消費者的味蕾，通路業者都不約而同採用了一個相同的策略：和知名火鍋品牌合作。比方說，全家過去曾和麻辣火鍋名店馬辣進行合作，共同推出了深受消費者喜愛的麻辣牛肉鍋；全聯則也曾和小蒙牛、馬辣、十味觀等店合作推出了不同的湯底包，從麻辣鍋到酸菜白肉鍋都有。

同時，由於台灣消費者對異國風味接受度高、十分熱愛嘗鮮，這兩大通路也推出了像是日式火鍋、韓式部隊鍋、泰式火鍋等不同口味供消費者選擇。

一個人也要好好吃鍋！單身經濟學仍有龐大商機

全球趨勢觀察家大前研一於《一個人的經濟》中指出，現代的單身貴族們，其實是不願意省錢屈就廉價商品的。反而是販售精緻昂貴的小型食品超商，會遠比傳統的綜合大超市更加受這個族群的歡迎。這是各家企業、各種產品想要在單身經濟潮中獲利的最大要點。

火鍋產業也不例外，在這個以個人獨享為主的時代，通路緊跟著這股風潮，往小型、精緻化的路線前進。全聯從2014年推出火鍋湯底包之後，到2017年為止，業績已經成長了整整10倍，足以顯示出單身經濟學的龐大商機。而且隨著社會結構的改變，這波浪潮仍有許多發展空間。可以預想的是，未來產業內的競爭只會越來越激烈。

【延伸閱讀】

從五層盤到包裝湯底皆首創！鍋底之王小蒙牛用創新撈過界

跟火鍋最百搭的沙茶醬 原來擁有南洋血統！

你一定吃過，卻不知道是什麼的魚漿煉製品！

火鍋超商
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤

2019-07-27 00:10

挪用健保總額 C肝新藥給付首加碼

2019-07-26 23:50

26%吃檳榔國中生 7歲以下就吃過

2019-07-27 00:23

3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院

2019-07-27 00:27

男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢

2019-07-26 18:49

太黑、基因缺陷 也可能讓你缺乏維生素D

2019-07-27 08:55

各地天氣悶熱 午後嚴防大雷雨

2019-07-27 08:30

健康你我他／刮腋毛消滅汗味 涼感巾能幫忙

2019-07-26 23:50

輔具非失能者專用 衛福部有補助

2019-07-26 23:50

質子治療中心 能幫台灣上太空！

2019-07-26 23:50

成大醫院安寧共照中心揭牌 雙主治醫師守護「最後的路」

2019-07-26 23:26

在基隆速食店花131元買套餐 中發票千萬大獎！

2019-07-26 22:40

冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨

2019-07-26 22:17

非洲豬瘟案例未減 陳國恩漁港巡視：用盡全力沒有保留

2019-07-26 21:43

遊戲中學會雜耍表演 哇！馬戲團工作坊開演囉

2019-07-26 20:59

影／北美館「她的抽象」 台灣女畫家用巨畫挑戰西方

2019-07-26 20:28

本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工

2019-07-26 19:53

旗津出現本土登革熱確診個案 旗津觀光市場休市2天

2019-07-26 19:36

台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人

2019-07-26 19:31

旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作

2019-07-26 18:27

不只是失能者專屬 輔具早期介入延緩失能

2019-07-26 17:49

桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」

2019-07-26 17:44

小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49

史上首起本土屈公病在新北土城 進行噴消孳清

2019-07-26 16:36

竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費

2019-07-26 16:34

福七正在部署軌道 明年1月起提供氣象資料

2019-07-26 16:33

七夕情人節！飛鴿傳情意，udn請你喝茶湯會

2019-07-26 16:21

C肝新藥健保給付3年首加碼 醫界憂開總額任意挪用先例

2019-07-26 16:00

我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34

看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」

2019-07-26 15:16

檢舉數今年增44.42% 違停與未打方向燈為首

2019-07-26 15:14

宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級

2019-07-26 15:08

輕忽失智風險 82%國人未備照護金

2019-07-26 14:44

防斷藥 健保會通過追加C肝治療預算

2019-07-26 14:18

銀髮族演員憶兒時家暴 療癒了自己

2019-07-26 14:16

銀髮族圓表演夢 舞台上勇敢談性事

2019-07-26 14:15

國健署調查：青少年第一口檳榔 多來自家人

2019-07-26 14:12

【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？

2019-07-26 14:12

男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03
看更多

熱門文章

我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34

影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！

2019-07-26 12:34

5、6月統一發票千萬得在基隆 麥當勞貼紅彩尋千萬得主

2019-07-26 11:25

知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世

2019-07-26 12:19

竹東人注意！5至6月發票千萬大獎在7-11竹東門市消費

2019-07-26 16:34

證券業轉職烤香腸月收破10萬 30歲老闆娘後悔「念大學」

2019-07-26 17:20

冷心低壓接近 氣象局：明午後嚴防大雷雨

2019-07-26 22:17

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

台中染麻疹小鮮肉17、18日鐵路客運趴趴走 接觸逾500人

2019-07-26 19:31

10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06

超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31

熊貓在英國爬牆遭電擊 陸網友氣炸：殘忍、國寶被欺負

2019-07-26 19:18

男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03

LONGCHAMP小羊皮摺疊包全新改款 8美色上市

2019-07-26 15:26

男子車禍沒外傷 過了3天才發現小腿血管斷裂險截肢

2019-07-26 18:49

同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13

小鮮肉東南亞染麻疹 台鐵客運北捷高鐵飛機全搭過

2019-07-26 16:49

「林聰明」沙鍋魚頭飄香美食展 民眾一次打包40份回家

2019-07-26 18:07

每日星座運勢／射手良好信用助事業 有機會賺外快

2019-07-27 00:00

一人公司興起 4小時做完過去花8小時的工作

2019-07-26 07:46

小狐狸在永和出沒中！IG超萌可愛雞蛋糕讓少女暴動啦

2019-07-26 18:37

宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級

2019-07-26 15:08

一次買130萬餐券！美食展開幕日 3飯店「單日業績破200萬」

2019-07-26 22:32

草莓蛋糕發霉、酪梨發黑 好市多回應：是個案

2019-07-26 15:40

台灣史上首例本土屈公病 土城現蹤

2019-07-27 00:10

配天宮廟口囝仔變紙藝師 「神乎奇技」獲贈匠人魂錦旗

2019-07-26 13:08

親近水豚君免出國！木柵動物園「熱帶雨林館」開放 7大特色搶先看

2019-07-26 10:18

追加C肝治療預算拍板！ 健保會委員粗估增12億

2019-07-26 12:55

看到針頭就怕...菜鳥護理師失誤被針扎 險染HIV「被分手」

2019-07-26 15:16

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

蒐集達文西手術大數據 留下名醫術式教醫學生

2019-07-26 13:40

3顆芒果當晚餐 他血糖飆高住院

2019-07-27 00:27

旗津也爆本土登革熱 她在旗津觀光市場工作

2019-07-26 18:27

桶裝瓦斯糾紛頻傳 台南消防局「契約有簽有保障」

2019-07-26 17:44

史上首起本土屈公病在新北土城 進行噴消孳清

2019-07-26 16:36

本月30日起一連3天 小心中山高彰化交流道附近施工

2019-07-26 19:53

【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？

2019-07-26 14:12

高雄到新北徵才35K起跳 韓國瑜27日現身邀北漂返鄉

2019-07-26 13:00

台積電張淑芬到台中分享愛 呼籲台灣不是只有選舉

2019-07-26 11:04

哥倫布發現新大陸？其實另有其人

2019-07-26 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top