隆乳絨毛矽膠填充物增癌變風險 食藥署跟進美國回收

2019-07-25 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



全球數以百計的女性，曾接受過「絨毛面矽膠填充物」隆乳，近年多個國家其主管機關就發出警訊，呼籲整形外科醫師不要使用該款矽膠填充物，此填充物可能會使患者發生極為罕見的癌症「間變性大細胞淋巴癌」（BIA-ALCL），法國、澳洲、加拿大等已下令回收，美國食藥局（FDA）24日也宣布回收，我國食藥署今天下午也宣布一個月內全面回收。

食品藥物管理署今宣布跟進美國，全面回收愛力根公司生產絨毛面矽膠填充物，又稱紋理面乳房植入物，根據食藥署調查，愛力根公司生產的乳房植入物，在台灣總共領有3張許可證，分別為「娜琦麗矽膠乳房植入物」（衛署醫器輸字第019946號）、「“愛力根”娜綺麗矽膠乳房植入物」（衛部醫器輸字第026658號）、「”愛力根”娜綺麗音斯蓓拉矽膠乳房植入物」（衛部醫器輸字第031266號）

食藥署宣布，已經要求台灣愛力根公司，在七月底以前，回覆相關回收產品的數量及流向，並儘速在一個月內完成回收作業。食藥署也已經通知台灣愛力根公司，從今天起停止3款許可證的產品出貨，全面清查醫療機構相關產品之庫存量，以利後續進行回收。

食藥署為維護民眾健康安全，籲請各醫療院所立即停止使用前開紋理表面乳房植入物，並配合愛力根公司進行回收作業。

食藥署今年5月針對此議題，也召開過相關專家會議，國內專家對於此案表示，全球已知的BIA-ALCL案例多見於非亞洲地區民眾，且特殊紋理面乳房植入物發生BIA-ALCL機率較平滑面高。