工程師兩周暴瘦10公斤 排茶色尿、大白便便竟是爆肝

2019-07-25 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一名39歲施姓工程師是B型肝炎帶原者。28歲那年體重在兩週內遽降10公斤，起初認為是工作疲勞才沒食慾，直到開始出現咖啡色尿液，白色糞便，才確診為B型急性肝炎發作。好在立即藥物治療，才將病毒數控制下來。服藥至今已超過10年，目前肝功能指數穩定，沒有惡化至肝硬化的現象。

施姓工程師的故事是台灣許多正值壯年的民眾的縮影，甚至更多人沒能像他一樣幸運及早診斷，及時治療，據調查，全台35歲以上成人中，約有180萬人為B型肝炎帶原者，C型肝炎帶原者約65至70萬人，台灣每年約13000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，且肝癌為全國十大癌症死因的第2位。

北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師林漢傑解釋，一旦感染B、C型肝炎病毒，就容易演變為慢性肝炎，若長期忽略，沒有及時治療，其中，B型肝炎帶原者肝指數持續異常，將有2％機率會演變為肝硬化，一旦演變為肝硬化，每年將有3％至5％罹患肝癌風險。

林口長庚肝臟科主任許朝偉提醒，肝硬化是一個不可逆的結果，目前沒有任何藥物可直接治癒，除配合醫師的治療計畫，積極透過B型肝炎口服類核苷酸抗病毒藥物治療控制，注意日常生活保健、戒菸戒酒等，研究證實，長期以口服抗病毒藥物治療，有助於肝硬化患者降低6成肝癌風險。

雖我國B型肝炎防治有成，但在180萬B型肝炎帶原中，仍有近40％的患者不清楚自己感染而錯失治療，其中應治療的患者有40％，但仍有故患者尚未接受治療，故若要遏止B型肝炎持續存在，關鍵還是在於持續提高篩檢率與治療率。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，為了鼓勵民眾重視肝病篩檢，台灣肝病醫療策進會持續推動「全民回肝篩檢計畫」，以實際「行動」投入肝炎防治，提供國人B、C肝病毒量檢測活動，藉此提升民眾疾病意識，希望揪出更多潛在帶原者並積極接受治療，逆轉疾病現況。

今年「全民回肝計畫」持續熱烈報名中，凡30歲以上，未接受B肝抗病毒治療、表面抗原HBsAg為陽性的B型肝炎帶原者，以及三個月內肝功能指數(ALT)大於80 U/L，即可進一步免費參加B肝病毒量檢測。