5-6月統一發票開獎 有人買麵包成千萬富翁

2019-07-25 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



2019年5~6月小7統一發票中獎資訊表。圖/統一超商提供 分享 facebook

財政部2019年5~6月統一發票中獎號碼出爐，據統一超商統計，在超商購物，有3人抱走千萬大獎、3名200萬得獎者及2名雲端發票百萬獎得主。

此次首獎獲得者，一人在新竹縣竹東鎮竹東門市購買50元統一麵包及飲品，一人在新北市永和區邁群門市購買56元飲品，一人在新北市板橋區園林門市花費85元。

特獎200萬元部分，其中一人在花蓮縣花蓮市名品門市購買45元統一豆漿及綠茶；一人在花蓮縣花蓮市花道門市花費95元；一人在台中市大安區金大安門市花費150元便當。另外雲端發票專屬獎有2位百萬元得主；一人在新竹市東區埔竹門市購買20元綠茶，一人在台南市北區成大門市購買92元涼麵及手卷。

好康再加碼，7月31日至8月27日，7-ELEVEN推出「統一發票獎金儲值餘額卡、icash2.0」活動，加贈5%儲值金或OPENPOINT點數。例如民眾完成六獎（200元）領獎手續將獎金存入餘額卡，再贈10元儲值金，或存入icash2.0享3000點OPENPOINT回饋；兌換五獎（1000元，須代扣4元印花稅）成功並存入餘額卡，加碼50元儲值金，或存入icash2.0，加碼回饋15000點OPENPOINT。