肺癌專用Line攻略 患者與醫師溝通不卡關

2019-07-25 16:39 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



癌症希望基金會與衛福部國健署於25日舉辦「肺癌攻略」上線記者會。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

有Line專業機器人引導，肺癌患者與醫師溝通不卡關！國民健康署正致力於推動醫病共享決策，為讓醫病溝通更加順暢，癌症希望基金會設計出一款提供肺癌病友專業指引的客服機器人《肺癌攻略》，肺癌患者只要加《肺癌攻略》為Line好友，就可在聊天頁面上習得專業抗癌知識，並獲得一步步的治療路徑指引。

《肺癌攻略》是一款專為肺癌病友設計的Line智慧客服程式，由醫療記者出身的惠敏，在自身罹患肺癌後參與設計而成。她說：「罹患肺腺癌住院時，與醫生溝通治療決策經常手忙腳亂。」只要肺癌病友有了《肺癌攻略》的指引，一步步了解到治療路徑，面臨治療決策時，就可與醫療團隊有效溝通。

癌症希望基金會表示，希望《肺癌攻略》能成為「醫病共享決策」的最佳輔助工具。國民健康署署長王英偉解釋，「醫病共享決策」就是醫生與病人透過共享治療資訊，以病人自身偏好與價值、醫病溝通為核心，共同討論出醫療決策。他說，達成醫病共享決策的前提是「提升病人知能」。

半數肺癌太晚發現

肺癌學會理事長陳育民醫師表示，癌症已連37年居國人十大死因榜首，而癌症之中，又以肺癌為死因之冠；據2016年報告，台灣每年增1.3萬肺癌患者。

「肺癌太晚發現、太晚治療者佔多數！」陳育民說明，因為大多數的肺癌好發位置並沒有痛覺神經，常常要等到癌細胞已吞噬肋膜了，才讓人感覺到疼痛。臨床上他發現，過半數肺癌患者在確診時，已是癌症晚期或局部轉移。

「勿延誤治療、勿尋求偏方！」陳育民舉診間案例說明，他2月時，有一位無抽菸習慣的50歲女病人來看診，當時懷疑是肺腺癌，在被告知要做「切片檢查」時，她被嚇得不敢再回診，甚至尋求傳統草藥，導致病情惡化，短短4個月，已多處腦轉移，目前仍在住院治療中。

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