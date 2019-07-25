睡眠呼吸中止症 恐成憂鬱症之凶

2019-07-25 16:36 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



最新研究指出，睡眠呼吸中止症可能是造成治療困難型憂鬱症的罪魁禍首，透過改善睡眠呼吸中止症或許能減緩憂鬱症症狀。(photo by Wikimedia Commons ) 分享 facebook

憂鬱症是睡眠呼吸中止症惹的禍！憂鬱症患者當中，有20％至30％的人患有治療困難型憂鬱症，無法透過現有的療程改善病症。最新研究指出，睡眠呼吸中止症可能是造成治療困難型憂鬱症的罪魁禍首，透過改善睡眠呼吸中止症或許可以減緩憂鬱症症狀。

根據《每日科學》報導，研究人員招募了125名憂鬱症患者參與實驗，最初招募他們的原因，是要研究治療他們的失眠問題是否能有效減輕憂鬱症症狀。

這125人當中排除睡眠呼吸中止症的高危險群，包括服食安眠藥者、肥胖者與不寧腿症候群患者，但結果顯示，這125人當中仍有17人還有睡眠呼吸中止症。

常見的睡眠呼吸中止症患者為過重男性，他們會打呼並且抱怨白天精神不濟，不過上述17人當中，並沒有白天精神不濟的狀況，而且其中有6人是非過重的女性。另外，參與者當中有52人患的是治療困難型憂鬱症，其中有8人患有睡眠呼吸中止症。

根據《每日醫學新聞》報導，造成治療困難型憂鬱症還有許多原因，包括甲狀腺機能低下症、癌症與頸動脈疾病等。許多治療困難型憂鬱症患者都會進行許多有害且昂貴的身體檢查，了解為何他們進行的憂鬱症治療會失敗。經過這次實驗後，研究人員認為在進行那些檢查之前，應該先進行睡眠狀況相關檢測。

除此之外，與憂鬱症有關的自殺傾向也是醫學界相當關心的問題，研究人員表示，可進一步探討睡眠呼吸中止症的治療是否能消除患者自殺的念頭。

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