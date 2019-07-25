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伊甸身障者愛上游泳課 消暑兼運動有助維持健康

2019-07-25 16:32中央社 記者魯鋼駿新竹市25日電

伊甸基金會新竹啟能生活照顧中心服務使用者60歲阿玉，9年前進入啟照中心後，才體驗到甚麼是游泳，每年夏天都會在中心安排與規畫下到泳池運動，對身體健康有不少幫助。

伊甸新竹啟照中心多位身障者，今天在志工協助下，先在中心內換上泳衣、做熱身操，再由教保員協助，坐輪椅或緩慢行走到附近的游泳學校展開游泳課程，一同體驗悠遊於水中的樂趣。

伊甸新竹啟照中心表示，60歲伊甸新竹啟照中心服務使用者阿玉，有癲癇與中度智能障礙，9年多前因哥哥年紀大了，無法負荷照顧重擔，將她安排至伊甸基金會接受服務，並進住新竹啟照中心。

伊甸新竹啟照中心主任張貴貴表示，阿玉9年前進入啟照中心後，首次嘗試接觸游泳課，經過職能治療師與游泳教練協助後，漸漸能在水中行走，甚至一起玩團康遊戲，對游泳課越來越感興趣，因此每年最期待7、8月到來。

伊甸職能治療師楊沛璇指出，游泳不只消暑，還能幫助身心障礙朋友加強身體機能、促進新陳代謝，幫助復健並提升肌肉量，在玩樂中潛移默化增加自信及與人互動的能力，對身心障礙者的幫助很大。

游泳學校營運長劉明利說，陪伴伊甸身障朋友游泳已超過9年，認為游泳活動能讓身障者在肢體運動上有明顯進步，更可以有自信的說出「我很棒」，讓他感到非常有成就感。

新竹身障者復健
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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