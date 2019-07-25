器捐中心勇闖輔具展 引入VR教室大玩器官解剖

2019-07-25 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



現場有日本民眾體驗虛擬實境解剖生理教學，因為器官出現在眼前而驚呼連連。圖／器捐中心提供 分享 facebook

「2019台灣輔具長期照護展」今在台北南港展覽館登場，開展第一天就湧入大量人潮，器捐中心也不錯過宣導機會，這次器捐中心一改以往用溫馨故事提升器捐認同感，而是引入虛擬實境解剖生理教學，當體驗民眾戴上VR頭盔，就會進入虛擬空間，手持遙控桿就能選擇各式各樣的器官、骨骼，不僅可以任意解剖，也可自由翻轉器官，讓所有器官活靈活現出現在眼前。

這次與器捐中心合作的陽明大學負責人、虛擬實鏡體驗及實作中心執行組長侯又睿說，這套虛擬實境解剖生理教學軟體多是以用於醫學院教學，作為解剖學的教材，另外也有一些國內醫院使用這套軟體作為醫病溝通工具，透過VR實境的器官，向患者講解病灶或手術方式。

侯又睿坦言，對於醫學院學生而言，這套虛擬實境解剖生理教學軟體能給的還是稍有不足，構造不夠細膩，如心肺部解剖的肺部只限於整個肺，無法再細分為上葉、中葉及下葉等，但是和入門、預習使用，甚至也解決國內大體老師不足的困境。