腦幹中風不再等癱 中榮動脈取栓讓病人在手術台上醒來

2019-07-25 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中榮總腦中風中心的動脈取栓技術純熟，以往被視為幾乎已難再挽回的基底動脈阻塞（腦幹中風）也有辦法。中心主任陳柏霖說，只要患者到院的時間早，把在動脈裡形成阻塞的血栓拉出來，血管一打通，患者在手術台上馬上就醒了，非常戲劇性。

日前就有一名57歲的婦人，原本晚上在家看電視，卻突然感到暈眩、噁心想吐，一會兒還失去了意識，家人立即叫了救護車把她送至台中榮總急診室，醫師以她的情況研判是腦幹中心，於是先替她插管保護呼吸道，接啟動中風小組；此時電腦斷層血管攝影已顯示出她的確是基地動脈阻塞，但在醫師廖年晨把她的血塊取出，動脈一打通，觀察一天後，恢復狀況良好。

腦中風中心主任陳柏霖指出，基底動脈在腦幹，主管人的呼吸、血壓和意識，一被阻塞，就像電腦關機般，人的意識和血壓等生命象徵就沒了。

以往靠靜脈溶栓，成功率不到10%，醫師遇到這種情形幾乎就可以向家屬告知以後得有臥床心理準備，但是以現在的動脈取栓技術，只要病人在1小時內愈快到達愈好，就可以把人救回來。

但是，如何才能儘早把病人送醫？陳柏霖說，要能辨識一些特徵（BEFAST）才能及早發現患者是腦中風。因此，民眾應該注意，患者若有以下幾個特徵，民眾就該注意，分別是：

B (Balance)：突然喪失平衡、走路不穩

E (Eye)：突發性視力模糊、複視

F (Face)：突然臉部或嘴角歪斜

A (Arms)：突然單側手腳無力

S (Speech)：突然口齒不清或無法言語

T (Time)：趕快記下時間，趕緊送醫。