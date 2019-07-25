吃太辣 患失智機率恐增加

2019-07-25 16:23 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



辣椒雖然可以促進新陳代謝，但最新研究發現攝取過量辛辣食物可能導致失智症。（Photo on Pexels under CC license） 分享 facebook

吃太辣可能會增加罹患失智症的風險！研究發現，雖然辛辣食物中的辣椒素可以促進心血管健康及血液循環，每日食用50克以上辣椒卻會倍增患失智症機率。此外，學者也指出BMI正常者及教育程度較低者失智機率較高。

據《New York Post》報導，南澳大學及卡達大學研究發現，若攝取過量辛辣食物可能增加罹患失智症風險。先前與辣椒相關的研究多指出，辣椒可以促進新陳代謝、維持血壓穩定及控制體重，讓人看起來更年輕，但近日發現辣椒可能會影響認知功能。

學者以4582名超過55歲的實驗者進行研究，要求他們每天背誦10個單字、由20數到1、再算幾道簡易的減法問題，同時追蹤他們的飲食狀況長達15年。研究發現，習慣每天攝取超過50公克辣椒的人罹患失智症的風險高達其他人的兩倍。

據《Medical News Daily》則指出，研究也發現BMI正常者相較過重者會對辣椒素更敏感。因此，學者推斷BMI正常者罹患失智症的風險又更高。此外，研究也顯示，辣椒攝取量與教育程度高低呈反比，教育程度較低的人攝取較多辛辣食物，失智風險較教育程度高者更大。

研究團隊指出，可能導致失智症的食物包括新鮮及乾燥辣椒，但不包含甜椒及黑胡椒。這些食物的共通點就是都有辛辣素，辛辣素是使人感到舌頭痛、麻的主要原因，但也可以讓心血管較不容易堵塞。

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