孩子長大身材會有多高？媽祖醫院幾秒間幫你精算、治療

2019-07-25 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港媽祖醫院推動人工智慧醫院，引進AI系統，針對早熟長不高的小朋友，運用國內最新數據進行骨齡檢測比對，幾秒間馬上可精確判讀小孩發育是否有問題，包括是否早熟或營養不足，還能計測出孩子長大後的身高，適時提供必要的輔助和治療，讓孩子長得高又壯。

兒科診間很多父母常問「我的孩子還會再長高嗎？」，為解決許多家長共同的煩擾，並快速給父母明確答案，共商治療對策，積極推動人工智慧醫院（AI Smart Hospital）的中國醫藥大學北港附設醫院最近引進「醫師標記系統」、「影像結構資料庫」與「巨量資料庫」，幾秒間可精確判讀孩子是否早熟並演算出未來的身高，供父母參考。

兒科主任蔡承諺以實際案例說，14歲劉姓國中生身高僅150公分體重40公斤，幾乎是班上最小號的學生，父母平時很注意飲食，怎會一直長不高，他們擔心孩子是否內分泌出問題，經這套AI系統比對劉的掌骨X光，顯示出其骨齡確比實際年齡延遲2年。

不過再進一步精算，AI系統預測劉長大後身高為172公分，蔡承諺說，因劉的骨齡成熟速度較緩，但還在持續成長，所以即請父母放心，只要讓小孩睡眠足、多運動，未來應可達到預估的身高。

院長吳錫金也說，透過手骨X光的骨齡判析，是判讀小朋友骨骼發育的重要指標，這套AI系統建置4萬筆國內孩童手部影像資料，和國外多種族混合的系統大不同，更能精確判讀骨齡、預測未來身高，也能評估是否有內分泌及代謝相關疾病，醫生只要按個電腦鍵，所精算的結果，誤差值僅3個月，比全球骨齡AI競賽4到5個月的誤差值還低，是小朋友生長把關的最佳利器。

蔡承諺提醒，小朋友有兩個重要發育期，除國中發育期，男9歲前、女8歲前，只要連續兩年沒長高4公分以上，或出現早熟的性特徵，最好趕快就診，提供生長激素或中醫藥方的療治，否則一旦骨頭長大密合，想挽救身高就來不及了。