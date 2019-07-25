看3D電影易頭暈 醫：有機會靠雙眼訓練遊戲改善

2019-07-25 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



近幾年發展的「雙眼訓練」，是藉由使用紅/藍色眼鏡或VR虛擬實境眼鏡，配合特製的程式來同時訓練雙眼，圖為紅/藍色眼鏡示意圖。圖／台大竹東分院提供 分享 facebook

不少電影為了給觀眾更好的觀影體驗，會推出3D版本，不過有些民眾看了後反而覺得比一般影片不清楚，還會頭暈，醫師指出，可能是在嬰兒時期立體視覺發育不完整，但可試試近年發展的「雙眼訓練」遊戲，兩周就有可能提升立體感。

台大醫院竹東分院眼科醫師孫普能表示，一般來說，雙眼立體感是指兩眼共同注視一個物體時，能有三度空間感，可判斷物體的遠近深淺及距離，而立體感是一切精密動作的基礎。

正常的嬰兒立體視覺大約在18個月大時發育完成，若因某些原因，使兩個眼睛不能同時看到清晰的影像，就會造成立體視覺發育不完整，沒有雙眼立體感，通常這樣的小孩，日後也會有弱視的問題。

孫普能指出，過去會認為在1歲半立體視覺定型後就沒辦法再改善，弱視的視力在8歲以後也沒辦法再改善，但近年的研究卻發現「雙眼訓練」可改善弱視及立體視覺。過去的治療主要是針對弱視的眼睛，藉由遮眼及弱視訓練來改善弱視眼的視力，對立體視覺並沒有特別改善，且滿8歲以上的人，遮眼治療幾乎無效。

近幾年發展的「雙眼訓練」，則是藉由使用紅/藍色眼鏡或VR虛擬實境眼鏡，配合特製的程式來同時訓練雙眼。初期的研究確認即使是成年人也可以在兩周的訓練後提升立體感，對弱視眼的視力也有些許提升，但成年人視力的改善很有限，不能恢復到正常。

孫普能說，目前「雙眼訓練」還沒正式引進國內，不過網路上有幾款類似雙眼訓練的手機遊戲可供下載，有使用紅/藍色眼鏡的俄羅斯方塊(Lazy Eye Tetris)，還有使用VR眼鏡的虛擬現實遊戲（Lazy Eye VR Ship），立體感不好的成年人可以試試，每天30分鐘、每周5天，持續兩周，或許可以讓民眾看3D電影時更精彩。另外，也提醒民眾，小孩則應該先由眼科醫師檢查治療，不建議自行使用訓練遊戲。