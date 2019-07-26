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【食力】最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？

2019-07-26 14:12聯合新聞網 食力Foodnext

【採訪·撰文＝蔡幸儒】

最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？（圖片來源：《食力》提供）
最新研究顯示喝咖啡有助減肥，真的嗎？（圖片來源：《食力》提供）
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肥胖」問題已被世界衛生組織歸屬於慢性病的一類，而與肥胖問題息息相關的「脂肪」也一直在各國的研究中開始被探討。但根據2019年6月24日英國《Scientific Reports》期刊最新的研究報告指出，咖啡因可能藉由刺激「棕色脂肪」的表現，成為未來肥胖者甚至糖尿病患者治療預防上的新一契機。但棕色脂肪是什麼？小小一杯咖啡究竟還有什麼力量呢？

脂肪還有分顏色？並不是都這這麼壞

雖說提到肥胖或許大多數人會很直接的與「脂肪」聯想在一塊。但其實一般哺乳類動物的脂肪組織主要有兩種，也並非都如我們想像的這麼壞。其中一種為白色脂肪組織（White adipose tissue）主要用以儲存能量。而另種則是棕色脂肪（Brown adipose tissue），因為具有大量粒線體上的「產熱素蛋白」，可透過代謝葡萄糖、脂質等營養素以快速產生身體所需能量並增加能量的消耗。一般而言嬰兒體內的棕色脂肪相對較多，成人的棕色脂肪相對較少，主要亦集中於鎖骨周圍及頸部區塊。

左為白色脂肪，粒線體較少，脂肪細胞較為大型。右為棕色脂肪，具有大量粒線體，其脂肪...
左為白色脂肪，粒線體較少，脂肪細胞較為大型。右為棕色脂肪，具有大量粒線體，其脂肪細胞也多為中、小型。（圖片來源：《食力》提供）
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在許多研究肥胖的研究中，也常會將白色脂肪視為導致肥胖的主要原因，而期望透過「刺激棕色脂肪的活化」或「白色脂肪轉化為棕色脂肪」藉以達到降低肥胖發生的效果。

咖啡可能真的可以協助燃脂？

然而英國《Scientific Reports》期刊最新的研究報告指出，咖啡可能會刺激棕色脂肪的表現。英國諾丁漢大學的研究團隊人員透過誘導小鼠間質幹細胞生成脂肪後進行實驗，發現在含有咖啡因的培養環境下，產熱素蛋白的表達上升，此外與棕色脂肪生成相關的基因表達也有顯著的調升。透過紅外線熱像儀進行人體熱影像觀測，則是發現到飲用咖啡後成人棕色脂肪主要集中的鎖骨上區域溫度有明顯升高的現象。

然而研究團隊也表示，雖然初步從相關研究中可以觀察到咖啡因對產熱素蛋白及相關基因的調升現象，但是否與咖啡因的濃度有其相關性、在人體實驗中是否有其他咖啡中的其他成分牽涉其中，仍待進一步的確認。

適量攝取咖啡具有保健效果 ？

其實在近年來早有不少關於咖啡在人體代謝性疾病上的相關研究。1980年便有相關的研究指出，在攝入咖啡因3小時內人體的代謝率有顯著增加的情形。而根據美國最新發布的「2015～2020飲食指南」中也首次將「每日適量飲用咖啡」納入，但在指南中除了不建議添加糖及奶精外，也表明了不建議不飲用咖啡的人因而改變飲用習慣開始飲用咖啡。

而針對目前咖啡的現階段研究成果，國立台灣大學生化科技學系蕭寧馨教授也表示，在適量飲用的狀況下，咖啡是確實具有其保健效果的。但蕭寧馨也提到，咖啡的保健效果可能並非全為咖啡因的功勞。

咖啡中到底有哪些成分會影響人體的生理代謝作用或許至今仍未能明朗，但這些研究確實為咖啡開創了另外一種可能性。

【延伸閱讀】

心律不整喝咖啡與茶會加劇？30年來的相關醫學研究告訴你真相為何！

心律不整喝咖啡與茶會加劇？30年來的相關醫學研究告訴你真相為何！

想減肥所以完全不吃脂肪？千萬別這麼做！

【參考資料】

Caffeine exposure induces browning features in adipose tissue in vitro and in vivo

肥胖是慢性疾病！調整飲食及運動生活是最佳處方

德國在幹細胞研究領域的發展

健康享瘦，褐藻萃取之藻褐素 - 水產試驗所

Coffee consumption, obesity and type 2 diabetes: a mini-review.

Caffeine and coffee: their influence on metabolic rate and substrate utilization in normal weight and obese individuals.

美國最新發布的「2015-2020飲食指南」

成人可以安心享用適量咖啡-科技大觀園

咖啡比爾蓋茲脂肪肥胖
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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