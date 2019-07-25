國研院助攻精準醫療 生醫篩檢平台獲20億訂單

2019-07-25 15:12 中央社 台北25日電



卵巢癌醫療方式有新突破。經過2年的測試與分析，國研院儀科中心支持的卵巢癌細胞快速篩檢生醫檢測平台，將投入精準醫療領域，近期也獲得新台幣20億元的訂單。

卵巢癌在女性生殖器官癌症中的發生率位居第3，由於早期診斷困難、轉移速度快與復發率高，被視為棘手的疾病。如何在事前有效篩檢，並於事後追蹤，一直是醫學界關注的問題。

為了解決這個痛點，在國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心的「一站式醫材加速器」的支持之下，醫華生技公司與久元電子公司合作開發的「稀有細胞擷取分析系統」以自動化與標準化，並結合AI人工智慧，只需少量血液即可快速、有效分析目標細胞，成為癌症細胞檢測的利器。

這項技術在過去2年間，已在臺安醫院與彰化基督教醫院，完成了600件的癌症細胞樣本分析。

臺安醫院副院長周輝政致詞時表示，卵巢癌因其缺乏有效的早期篩檢工具，加上初期卵巢癌患者沒有明顯症狀，不易早期發現。未來，這項技術實際用於醫療現場，將可作為手術前的評估、微小殘餘腫瘤的監控以及復發早期的偵測，有助於醫師選擇抗癌藥物及治療方式。

目前這項技術正在申請衛生福利部的食品藥物管理署認證，未來也打算申請美國FDA認證。致力於開發新藥與細胞治療技術的麗寶生醫公司則率先以3年新台幣20億元的價碼下訂。

麗寶生醫總經理吳泓泰指出，精準醫療不僅能有效分析健康資訊，給予病患高品質的醫療照護，並降低不必要的醫療支出。這個生醫檢測平台將有助未來新藥開發時，投藥後的追蹤與療效監控。