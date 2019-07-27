【食力】蛤蜊也會冬眠？真空冷藏讓蛤蜊多活幾天！

2019-07-27 15:00 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝蔡幸儒】

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如果你習慣走進傳統市場，在一桶滿溢著水與蛤蜊的桶裡撈出你認為還活跳跳、四處噴水的蛤蜊，看到超市和量販店以真空包裝放在冷藏櫃上販售的包裝蛤蜊，可能會忍不住質疑「這樣真的新鮮嗎？蛤蜊會不會死光了？」

如果溫度和鹽度變化大 蛤蜊很容易死翹翹

其實一般所常說的蛤蜊，又稱作文蛤，屬於廣鹽、廣溫性之水產貝類，3～39度C的溫度中皆可存活，蛤蜊也相對容易適應從高溫降至低溫或由高鹽度降至低鹽度的環境，但若是溫度、鹽度由低升高且速度過快，或是反覆變化便容易導致蛤蜊的死亡。

因此，其實在傳統市場的水桶中看到的蛤蜊，若是在販售或採買後保存的環境溫度、鹽度變化過大等，很容易導致蛤蜊放隔夜就死亡發臭！

蛤罵你是不是死掉了？蛤罵：溫度低，很好睡啦～

雖然蛤蜊長期處於高溫環境下的抵抗力較不佳，但對於低溫的適應能力卻很強，在攝氏4～8度的低溫環境中，蛤蜊便會緊閉雙殼、降低活動率進入冬眠狀態，存活時間至少可以拉長到7天以上。此外，在低氧環境下同樣會以緊閉雙殼、降低活動率等行為，以延長存活時間。

因此，為了延長蛤蜊的保鮮期，大多數的超商、量販店所看見的真空冷藏包裝，便是利用真空方式將包裝內的氧氣濃度降低，搭配攝氏6～9度（家用冰箱冷藏溫度）的冷藏溫度環境，以達到蛤蜊養殖的最適生存條件，讓蛤蜊降低活動率、進入冬眠狀態，來達到延長蛤蜊產品的保存期限。

因此下次在賣場、量販店看見真空冷藏的蛤蜊也不必太過驚訝，它並不是死掉了，只是睡著啦！

未吐沙真空蛤蜊 千萬不要冷凍！

不過要注意的是，消費者買回這些真空冷藏的蛤蜊後，仍建議先以浸泡鹽水、溫水等方式進行吐沙後再行烹煮，因為現今大多數在市面上所販售的冷藏真空蛤蜊產品，不一定有經過淨化吐沙流程。

此外，真空包裝冷凍的蛤蜊在未吐沙前，也千萬記得不要放進冷凍庫中冷凍，因為雖然蛤蜊對於低溫冷藏環境的抗性高，但冷凍情形下還是會死！就像熊會冬眠來度過寒冬，但太冷的環境下還是會一覺不起啊！

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【參考資料】

●科學發展2017年7月-535 期-文蛤的養殖與管理

●文蛤與花蛤-台灣人的鄉村品味

●文蛤收穫後之淨化與保鮮-水產試驗所電子報第105期

●貝類養殖-水產試驗所