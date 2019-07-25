人妻乳腺炎劇痛 竟是老公壞習慣惹禍

2019-07-25 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化醫院外科醫師李忠懷呼籲民眾重視菸害，改善周遭環境。記者林敬家／攝影 分享 facebook

沒在哺乳，怎麼會得乳腺炎？彰化32歲鄭小姐於今年六月因右側乳房紅腫熱痛至衛福部彰化醫院就醫，經門診超音波診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍，外科醫師李忠懷表示，就算非哺乳期也可能得乳腺炎，而大量接觸二手菸可能就是發病主因。

鄭小姐今年六月發現自己右側乳暈旁有紅腫現象，觸摸時感到劇烈疼痛，立即前往彰化醫院就醫，門診超音波診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍，且用細針抽吸抽出6cc顏色如同綠豆沙的膿瘍，再經抗生素治療及清創手術，目前出院並恢復良好。

李忠懷表示，乳腺炎是指乳腺組織的發炎，分為「泌乳性乳腺炎」及「非泌乳性乳腺炎」，所以並不一定只在哺乳期發生，且非泌乳性乳腺炎又分為「乳管旁乳腺炎」和「特發肉芽腫性乳腺炎」，鄭小姐罹患的是乳管旁乳腺炎，該病症常見於年輕女性，但也可能發生在男性身上。

鄭小姐表示，丈夫有抽菸習慣，自己常吸到大量的二手菸及三手菸，原以為可能只對肺部不好，沒想到會是乳房出問題。

李忠懷說，非泌乳性乳腺炎患者大多數為吸菸者或長期吸入二手菸的女性，香菸中的有毒物質可能造成乳暈下乳管組織壞死、感染或造成局部缺氧，而引起傷害，臨床會出現乳房紅腫熱痛的硬塊，可能還伴隨發燒與全身無力的症狀。