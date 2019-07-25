王國權、康士坦丁編舞 城市芭蕾《水》展現無窮能量

2019-07-25 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《水》，將在衛武營國家藝術文化中心戲劇院、台中國家歌劇院中劇院及屏東藝術館巡演。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《水》，8月3日起將在衛武營國家藝術文化中心戲劇院、台中國家歌劇院中劇院及屏東藝術館巡演。此次演出邀請曾獲選盧森市9大藝術家之一的旅歐舞蹈家王國權，及曾在義大利、德國、瑞士、南韓等多國擔任編舞的羅馬尼亞籍Constantin Georgescu康士坦丁編舞，舞者以扎實的芭蕾技巧，呈現兩齣以水為主題的精湛芭蕾舞作。

高雄城市芭蕾舞團於1992成立，藝術總監張秀如27年來傳承古典芭蕾不遺餘力，並致力於芭蕾的創新與展演，希望結合不同領域元素，讓芭蕾有更多的可能。

張秀如表示，「水」是大自然生存最重要的元素之一，能滋潤養育萬物亦有剛強的毀滅力，蘊藏著無窮能量，沒有一定性，以不同的形貌存於萬物之中，就如舞者自在流動轉換的多變姿態與專業技巧，也像編創家無限可能的豐富藝術思維。創作芭蕾《水》探討水的存在和轉化的不同方式，希望帶給觀眾豐富多元的視覺震撼。

旅歐20年的編舞家王國權表示，在他的舞作裡，水是心情、心境，水從心轉。大家用「水」來形容美麗的女人，稱壞女人為「禍水」，相同的字，卻用在兩種不同極端的描述。時間與空間不斷更迭，而水仍是水。

康士坦丁說，水可以存在於不同狀態，承載在不同的容器裡，有著各種的可能性。水對於藝術家、舞者和觀眾，都有著不同的意義，人體也是一種水的容器。