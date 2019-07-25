好姊妹幫忙「記憶」 70歲的她自信面對失智生活

2019-07-25 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



70歲的輕度失智者白婉芝(前排左)相當有自信，她不僅走出門參加北投老人服務中心的長青舞蹈社，更與老師和社員結拜為好姊妹，雖然會忘東忘西或詞不達意，不過姊妹們會伸出援手替她「解圍」，讓她不孤單且更勇敢生活，每天可面帶微笑地走出家門。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook

面對失智症，心情難免不安，但70歲的輕度失智者白婉芝卻相當有自信，參加北投老人服務中心的長青舞蹈社。雖然會忘東忘西或詞不達意，不過老師、社員這些姊妹們會伸出援手替她「解圍」，讓她不孤單且更勇敢生活，每天可面帶微笑地走出家門。

台灣居家服務策略聯盟今匯集22縣市的長照友好單位共同舉辦「Run伴Taiwan 2019全國性失智宣導」，以「陪伴智者、讓愛同行」作為活動標語，並邀請白婉芝分享與疾病共處的心路歷程。

白婉芝先與舞蹈社4名姊妹帶來日本舞蹈，5人年紀都超過70歲，最高齡為83歲。偶爾跟不上節奏，但白婉芝跳舞時很有自信，笑得非常開心。

「我是失智者也是照顧者。」白婉芝受訪表示，自己確診失智症前，94歲的母親也受失智所苦，例如一個晚上會煮三次飯，如廁會把大小便弄得浴室到處是，出門也無法辨識紅綠燈。「我不知這是病，以為母親只是『老番顛』。」

但是，白婉芝獨自照顧失智母親期間，發現自己起床後頭腦一片空白，準備好的事會忘記，出門也會迷路，雙手會發抖且尿失禁。她是國小老師退休，過去生活從未有如此狀況，這種轉變使她時常對自己生氣。

3年前某天，白婉芝受不了母親的狀況，帶著母親去就醫。因母親不肯接受失智症篩檢，她心想「乾脆自己也測一下好了」，沒想到評估分數相當低，確診為輕度失智症。等同這段期間，母女倆過的是老老失智生活。

「這真的是青天霹靂。」白婉芝說，確診後超過半年時間，她都把自己關在房間內，幾乎不吃不喝而且自暴自棄，親朋好友一度找不到她。

幸好，白婉芝確診失智前參加的舞蹈社老師發現她不見，打電話關心並把她從「房間」救出來。她也逐漸學會運用筆記本和月曆來記錄行程，積極參加各種健康講座、讀書、找資料、參加團康活動，防止自己失智惡化。

如今，白婉芝在舞蹈社姊妹們的陪伴下，活得開朗有自信，「我忘掉什麼，姊妹幫我記就好了！希望下輩子我們還能再當好姊妹。」而她也為母親申請居家服務，讓專業人員協助她照顧母親。

居盟理事長林金立表示，國際失智症協會（ADI）2015年推估全球每3秒就增1名失智者，而我國失智人口也已超過27萬人。現今多強調失智防治和就醫用藥等，其實社區生活品質改善也相當重要，也就是創造友善失智生活環境。

「Run伴」活動源自2011年日本法人認知症協會，起心動念是想與失智者一起完成一件事，2017年也在台灣發酵。林金立說，「Run伴Taiwan」今年舉辦第三屆，也是首度串連22縣市、上百個單位參與，陪伴失智者走出家門。

林金立表示，今年以「智者」取代「失智者」一詞，是希望能讓大眾知道失智者並沒有失去什麼，只是生活模式出現轉變，同時可以為失智症去汙名化。過去二年活動，就有不少參與者對失智者改觀：「原來和我們沒什麼不同。」

林金立說，只要一個握手和微笑，就能帶給失智者自信不再沮喪，去年即有重度失智者戴鼻胃管並坐著輪椅參加活動，沿路面帶笑容。