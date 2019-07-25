3成肝炎患者自認免就醫 當心身陷肝癌風險

2019-07-25 14:53 中央社 記者張茗喧台北25日電



根據統計，全台每年有約1萬多人罹患肝癌，其中B、C型肝炎是肝癌重要危險因子，但國健署調查發現，即便患者自知感染B、C肝炎，仍有多達30%民眾並未就醫，身陷肝癌風險當中。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，B、C型肝炎是國內肝癌發生的高危險因子，根據國健署民國105年癌症登記資料顯示，1年有達1萬多人經診斷為肝癌，其中約80%為B、C肝炎患者，但因肝病大多沒有症狀、不易察覺，導致延誤就醫。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，政府自75年起推動新生兒全面接種B肝疫苗，阻斷母嬰垂直感染途徑，C肝方面則是透過全面開放C肝口服新藥，幫助患者根除C肝，盼在2025年以前達到世界衛生組織（WHO）消除C肝的目標。

林莉茹指出，為了鼓勵民眾及早發現、確診，國健署提供年滿45歲的民眾終身可接受1次B、C型肝炎篩檢，今年更將原住民門檻放寬至40歲，但根據去年電訪3703名25至64歲民眾，發現有30%民眾從未做過B、C肝檢驗。

即便知道感染B、C肝，仍有約30%民眾沒有就醫，國健署過去調查顯示，並未就醫的民眾當中，多達56%民眾認為「身體沒有什麼症狀，應該不需要」，另有15%認為「不知道應該要去看醫師」。

林莉茹提醒，C肝患者至少有一半以上會轉變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年更有3到5%會演變成肝癌，民眾若篩檢為陽性，應盡早就醫、接受治療。

國健署署長王英偉也提出3點護肝撇步，首先是避免接觸危險因子，例如避免共用針頭等；其次是保持健康體位，包括健康飲食、多運動等；第3點則是遠離酒精，可預防脂肪肝、酒精性肝炎等疾病，可望避免肝病上身。