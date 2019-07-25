梟雄蔡牽和清朝猛將王得祿海上對決 故宮南院開展

2019-07-25 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮博物院院長吳密察上任，強調博物館要接地氣，嘉義縣故宮南院今天起展出「蔡牽與王得祿」特展。圖／故宮南院提供 分享 facebook

故宮博物院院長吳密察上任，強調博物館要接地氣，嘉義縣故宮南院今天起展出「蔡牽與王得祿」特展，王得祿就是嘉義人，清代台灣籍最高武將，結合院藏清代檔案、奏摺，搭配傳說和藏於民間畫像、袍服、誥命，以及台灣各宮廟收藏有關贈匾，整合官方及地方資料，藉民間梟雄蔡牽與提督王得祿海上對決，闡述19世紀台海間海洋史，展開歷史人物、事件多元詮釋。

故宮南院曾辦過王得祿特展，這次在歷史學者出身吳密察主導下，再辦「蔡牽與王得祿」特展，更精彩豐富有看頭，31日邀策展人導覽，與地方人士對談，展期到明年2月10日。

故宮南院說，蔡牽與王得祿海上對決，展現19世紀初台灣沿海治理；也由於蔡牽跳粱海上，才有日後王得祿功業彪炳，讓王得祿有機會由千總起身，歷經嘉慶、道光朝代，從賞封二等子爵到追封伯爵，而後太子少保到追贈太子太師銜的晉升歷程。

嘉慶14年（1809）接任福建水師提督的王得祿與浙江提督邱良功，在浙江台州漁山外洋合兵圍攻，蔡牽 以銀元替代用盡的彈丸，王得祿中砲受傷，仍下令 以坐船衝撞蔡牽船舵，最後船覆，蔡牽落海身亡，一代海上梟雄雖然殞落，但也造成清廷改變台灣軍事佈署與海口防務。

蔡牽（1761－1809），福建同安人，出身寒微，身材矮小，面色黃瘦，太陽穴有刀傷疤痕，身著蕉布短衫，青紗褲子，花綢巾包頭，手戴金鐲，赤腳穿鞋，賊眾乎為「大老板」，也有稱為「大出海」的蔡牽，勢力北竄山東，南往粵洋、安南。