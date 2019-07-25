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你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

新車發電機故障原廠拒保固 車主擅自換電瓶惹糾紛

2019-07-25 13:59聯合報 記者王駿杰╱即時報導

駕駛注意！新竹一名蘇姓女子買新車兩年餘，因愛車無法發動，為求方便就在外場更換電瓶，不料兩個月後汽車發電機故障，回原廠更換時卻遭對方以「擅自在外更換零件，導致機電受損」為由拒絕出保固，導致蘇女須自費3萬元修理，只好向新竹市消保官求助，但經協調，雙方仍無法和解，目前蘇女已向車商提起訴訟。

蘇女指出，她從事業務工作，用車需求高，兩年多前新購一輛德系汽車，車商提供完整兩年保固，另加兩年延長保固，日前因行車電腦顯示電瓶電力不足，便將車開至專業汽車電瓶廠商更換全新電瓶，繼續行駛約二個月卻發生發電機故障，沒想到將車開至原廠檢查，卻被告知因在外場更換電瓶不當，造成發電機故障，因此不負保固責任。

蘇女說，她詫異找上電瓶廠商理論，對方卻說更換的電瓶絕對符合該車款，過去也沒異狀，認為是車商推卸保固責任，因此找消保官協調。

該車商技術代表洪姓男子表示，該顆電瓶與原廠電瓶不符合，所以會造成後續的發電機故障。

新竹市消保官劉興振指出，他詢問汽車專家，得到回覆一般電瓶規格並不會有顯著影響，主要是電流安培數是否相符，若電流安培數差距在3安培以上，就有可能造成發電機產生故障的可能；而該車商原廠電瓶是61安培，蘇小姐更換的新電瓶是62安培，按推斷不是造成發電機故障的原因，但車商堅持保固說明中有提到零組件需於原廠更換等要求，因此不負保固責任，蘇女也決定採取法律途徑。

劉興振說，車商保固責任會有一些例外免負保固責任，包括汽車耗材不保固、人為損傷不保固、擅自原廠外更換零件導致機電損壞不保固等，提醒消費者購車或回廠保養時要多向車商詢問了解，才能保障自身權益。

新竹市消保官劉興振說，車商保固責任會有一些例外免負保固責任，提醒消費者購車或回廠...
新竹市消保官劉興振說，車商保固責任會有一些例外免負保固責任，提醒消費者購車或回廠保養時要多向車商詢問了解，才能保障自身權益。
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