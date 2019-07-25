威力彩今頭獎上看13億 獨得將創今年單注最高獎金

相關新聞
快來對發票！5-6月統一發票千萬大獎號碼「46356460」2019-07-25 13:34
台中大雅男子東南亞出差旅遊 確診感染登革熱2019-07-25 12:53
年薪破110萬！一家三口卻過苦日子 他哭喊：每月吃土2019-07-25 13:23
現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩2019-07-25 14:24
C肝篩出即治奏效 全國治療率逾7成2019-07-25 14:28
梟雄蔡牽和清朝猛將王得祿海上對決 故宮南院開展2019-07-25 14:07
新車發電機故障原廠拒保固 車主擅自換電瓶惹糾紛2019-07-25 13:59
台彩買氣強強滾！6月公益盈餘22.05億 累積盈餘上看1556億2019-07-25 13:36
北市幼兒園公共化比例破53% 6225名幼兒受惠2019-07-25 13:31
ATM當機頻傳 銀行業列3種常見狀況與因應方法2019-07-25 13:25
今夏浪漫約會點！淡水漁人碼頭看520七夕海上煙火2019-07-25 13:08
市區停車靠它！遠傳「Parking GO」用LINE幫你找路邊停車位2019-07-25 13:07
20歲青年好奇嘗鮮毒咖啡 心悸急診就醫露餡2019-07-25 12:41
美國老公來台陪坐月子大開眼界：服務非常神奇2019-07-25 12:41
暑假家長去哪遛小孩 海洋公園8月6歲以下免費2019-07-25 12:27
中橫便道斷53天 梨山堆650噸垃圾2019-07-25 12:18
「肺癌攻略」上線 有互動式網站與Line聊天機器人版本2019-07-25 11:51
美FDA禁用的隆乳物台灣也用 食藥署：在討論是否回收2019-07-25 11:38
孩童孕婦食用恐傷身 綠咖啡25日起強制標警語2019-07-25 11:35
奮起湖芙蓉山 發現珍貴百年森氏杜鵑花群2019-07-25 11:28
父親節要愛不要癌 萬人攝護腺免費篩檢起跑2019-07-25 11:16
油價有望連2跌 汽柴油下週估調降0.1元2019-07-25 11:13
Line聊天機器人助掌握醫療建議 基金會推《肺癌攻略》2019-07-25 10:39
台中室內合唱團日國際賽奪雙金 頒獎台上國旗好大2019-07-25 10:34
店家給數筆負評遭停權 餐飲外送員指控：評分機制不友善2019-07-25 10:34
近200萬國人B肝帶原 近四成不知自己感染2019-07-25 10:27
颱風百合將形成！ 對台灣無威脅27日將影響日本關東2019-07-25 10:19
全國哪個鄉鎮C肝盛行率最高？每5人就有1人感染過2019-07-25 10:15
【食力】深夜拉麵車「不二拉麵」！業績好或不好都左右為難2019-07-25 09:50
高溫悶熱！台北、花東氣溫達36度 各地留意午後雷陣雨2019-07-25 08:46
韌帶斷裂動手術 讓女醫師了解患者進開刀房的心情2019-07-25 08:00
中元節豬肉供應穩 農委會：價由市場決定2019-07-25 01:03
大樓管委會神隱 喜憨兒基金會盼和平融入2019-07-25 00:57
桃園一診所打過期點滴 還被查獲36項藥品逾期2019-07-25 00:05
正視毒寶寶 高市研擬追蹤藥癮孕婦2019-07-24 23:19
健康你我他／勤換洗 濕疹終於少復發2019-07-24 23:08
生醫X大數據 新藥研發更有力2019-07-24 23:03
6成視障難獨立生活 AI輔具助改善2019-07-24 22:51
健康主題館／不含葡萄糖透析液 健保擴大給付2019-07-24 22:47
熱門文章
拿現金上好市多買143萬金條 他高調PO照遭起底2019-07-24 16:42
快來對發票！5-6月統一發票千萬大獎號碼「46356460」2019-07-25 13:34
高薪無用！空服員光環褪色 逾5成人不願飛上藍天2019-07-24 14:58
年薪破110萬！一家三口卻過苦日子 他哭喊：每月吃土2019-07-25 13:23
9大日系開架品牌特賣SOGO登場 卸妝蜜只要79元再把洗髮、防曬一次補齊2019-07-24 14:35
每日星座運勢／天秤愛要大聲說出來 戀愛機緣很多2019-07-25 00:00
桃機流標只是剛好！ 他說問題出在CP值心態2019-07-24 22:42
澳男子發現「肉色浮屍」 近看是鱷魚被剝皮死狀悽慘2019-07-25 11:26
登台5年全倒光！全台最後一間「博多華味鳥」8月熄燈2019-07-24 17:48
女生與他喝咖啡有感覺 一周後發現「心動」真相提分手2019-07-25 09:57
50元整坨芋泥冰太浮誇！府城「黃火木」IG推芋頭控必吃2019-07-24 17:14
快閃3天別錯過！亞太電信網路門市限定 99元上網吃到飽2019-07-24 17:13
紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」到10月都還看得到2019-07-24 23:32
性觀念越來越開放 五成大學生已初嘗禁果2019-07-24 19:18
火鍋附生雞蛋煮來吃？行家網友曝秘密吃法2019-07-24 17:51
住宅補貼受理申請 今年開辦線上申請2019-07-24 17:27
堅果愈吃愈唰嘴？營養師提醒吃多了有這問題2019-07-24 18:52
【喪夫之慟】陳瓊華／夢碎田埂間2019-07-24 06:00
【婚姻故事】劉洪貞／三十五年警妻如夢2019-07-25 06:00
影／兩犬誓死保護1歲小主人 纏鬥毒蛇最終獲勝卻斷了氣2019-07-24 16:56
吃堅果好處多 保護心血管更健康2019-07-24 21:48
大樓管委會神隱 喜憨兒基金會盼和平融入2019-07-25 00:57
挑選聰明出遊裝備！Samsonite輕量行李箱助你一臂之力2019-07-25 09:24
美國老公來台陪坐月子大開眼界：服務非常神奇2019-07-25 12:41
韌帶斷裂動手術 讓女醫師了解患者進開刀房的心情2019-07-25 08:00
台鐵將配發列車長防狼噴霧器 工會要求配密錄器遭拒2019-07-24 18:46
影／觀音山命名何來？專家揭開「美麗的錯誤」2019-07-24 19:18
婦女求子10年好不容易懷孕 卻患穿透性胎盤險喪命2019-07-24 16:54
【親子之間】Aimee／不需要上學的烏龜2019-07-25 06:00
40歲男近視爆增千度 醫：20歲以上注意恐罹白內障2019-07-24 16:15
威力彩今頭獎上看13億 獨得將創今年單注最高獎金2019-07-25 13:12
【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／三年不講髒話的國中生2019-07-25 06:00
藍鵲養噪鵑幼雛 溪洲公園聚鳥迷2019-07-24 23:51
慎服止痛萬用藥 阿斯匹靈恐傷身2019-07-24 15:50
留言