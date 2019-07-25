威力彩今頭獎上看13億 獨得將創今年單注最高獎金

2019-07-25 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



今（25日）晚開獎的頭獎上看13億元，如果一人獨得，將是今年最高單注獎金。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 威力彩已經創下41連槓紀錄，今（25日）晚開獎的頭獎上看13億元，如果一人獨得，將是今年最高單注獎金。

威力彩從今年2月28日台中開出頭獎5.2億元後，已經連41期頭獎摃龜，帶動頭獎獎金破10億元，截至中午銷售金額，頭獎來到12億1802萬元，預估今晚開獎前可上衝到13億元。

台彩表示，這期威力彩如有幸運兒一注獨得，將是今年最高單注獎金。威力彩從2008年發行以來，11年期間只有15人曾經抱走10億元以上高額獎金。