今夏浪漫約會點！淡水漁人碼頭看520七夕海上煙火

2019-07-25 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



2019新北市特產嘉年華即將開跑！為推廣優質特產，新北市政府遴選最優質40攤的特色餐飲精釀啤酒、胖卡輕食、異國文創商品、新北特色伴手禮等，8月3日、4日在淡水漁人碼頭舉辦夏日市集，且還有長達5分20秒海上七夕情人煙火秀，滂礡配樂配上七彩煙火，絕對會讓今夏充滿浪漫氣氛。

新北市經發局表示，今年嘉年華活動將連續2天下午4點至9點在漁人碼頭噴水池前廣場舉辦，總共有超過40攤特色產品，提供在地精釀啤酒與異國美食等特色餐飲、輕食料理及眾多伴手禮與文創商品，現場還有「新北市河海音樂季-淡水漁人舞台」的樂團接力演唱，與「淡水漁人碼頭-仲夏繽紛樂」大型滑水道及多項遊樂設施。

另外，福容飯店、淡水漁會及木棧道店家為迎接七夕活動，準備在8月4日晚上9點安排「七夕情人煙火秀」，長達5分20秒的大型高空煙火施放，象徵「我愛你」（音譯），以及花朵煙火、愛心煙火、銀河鵲橋煙火等造型煙火，並搭配現場音樂節奏。

現場除了美食、市集外，還有魔幻水晶球、人體特技與奇幻魔術秀等街頭藝人表演，以及免費限量互動魔術體驗、創意調酒及專業Heaan人體彩繪師。經發局表示，期間民眾只要在現場憑新北卡，即可免費得「活動主題款涼扇」一支；現場拍照打卡還可得「商品兌換卷」一張，每日限100名；消費集滿5點不同店的字章，就可參加集點摸彩活動。