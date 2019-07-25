市區停車靠它！遠傳「Parking GO」用LINE幫你找路邊停車位

2019-07-25 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



炎炎夏日開車出門最輕鬆，但在寸土寸金市區找不到車位反而惱人，遠傳體貼民眾需求，宣布推出智慧戶外停車系統「Parking GO」Line官方帳號（@parking-go），開車族現在只要透過Line官方帳號即可立即查詢附近路邊停車位，省去盲目繞圈、位子總是在眼前被別人停走的窘境！

「Parking GO」目前率先開通台中市區與台南高鐵特區共計約5,000個路邊停車位智慧停車服務，8月底前將新增台南市沙崙地區、新竹市與新竹縣共計約6,000個停車位，並於年底開放全台7個縣市、共計3萬個戶外停車格資訊。

遠傳去年獲經濟部工業局「萬磁王計畫」建置「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，藉由在戶外停車位埋設地磁偵測裝置，運用NB-IoT物聯網系統，將停車狀態即時回傳到主機，管理單位即能掌握停車資訊，進而提高車位周轉率。民眾除了可透過「Parking GO」Line官方帳號即時找到附近的路邊停車位，減少尋找車位的時間與油料浪費之外，系統還能記錄停車位置，解決開車族痛點。