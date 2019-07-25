年薪破110萬！一家三口卻過苦日子 他哭喊：每月吃土

2019-07-25 13:23 聯合新聞網 綜合報導



男網友稱自己年收入破110萬，沒想到他卻哭窮「每天只能白粥肉鬆或泡麵度日」。示意圖／ingimage 分享 facebook

年收破百萬可以過什麼樣的生活？一名男網友稱自己年收入破110萬，有車有房，房子是長輩留下，本應生活無虞，沒想到他卻哭窮「每天只能白粥肉鬆或泡麵度日」，而支出明細曝光也讓網友相當震驚。

一位人夫在論壇《mobile01》發文表示自己月收9.2萬，年薪110萬，與老婆育有一名3歲女兒，住在母親名下的房子，但每個月開銷驚人生活經濟壓力很大，「一家三口過苦日子！每月吃土過日！」

他公布開銷支出明細，東扣西扣後，最後只剩下1萬2千多用可花用：

車的相關花費─

車貸1萬元（至今尚有36期）、公司停車位2500元、油資6000元、臨時停車費用500元、汽機車每月預存金（牌照稅、燃料稅、強制險、保養維修）4113元

→共2萬3113元

家用+保險─

勞健保1849元、全家人保險1萬2000元、家裡每月支出（老婆家用、水電瓦斯、網路、手機費、管理費）1萬7640元

→共3萬1489元

貸款─

信用貸款1：30萬（生孩借款，包括月子中心、修繕房屋）7000元／剩15期

信用貸款2：至少百萬元，未透露總數（前2年連續出國，每趟旅程30萬）1萬8000元／剩60期

→共2萬5000元

原PO支出金額精算後為7萬9602元，每月只剩下1萬2398元可用，花費十分嚇人，讓他不禁感嘆每天只能白粥肉鬆或泡麵度日，「就算每月都不娛樂，也都把老婆小孩丟在家，也不理會生活品質，我自己也只剩下每日可運用的金額為430（應為413元）！」，「年收入破百萬，卻每月負債累累，想吃必勝客前需要衡量一下，想去看電影前要克制一下！」

該文章也掀起網友熱烈關注，不少網友勸原PO節省出國的開銷，「第一個信貸借錢修繕房子，付月子中心的費用跟買嬰兒用品，這個我覺得合理，第二個信貸就真的打腫臉充胖子，借錢出國玩還一趟30萬，會當月光族是應該的，第一次看人借錢出國玩的」、「國外旅遊這幾年先省下來吧！先把信、車貸還清再出去玩，我和我老婆加起來月薪才8萬左右，但每月扣除開銷至少可存2萬」、「等於是借錢過日子…生小孩做月子→借錢，出國旅遊→借錢，你在結婚跟生小孩之前，都沒有存款是嗎？個人是覺得，你只能先把貸款還清，再來談生活品質吧…最優先是暫停花30萬出國旅遊了」。

也有人認為有些花費太高「我家最近一期電費3455，水費576，瓦斯514，而您每月的水電瓦斯費換算成一期，還比我多好幾千」、「油資、電費、瓦斯費、手機費大概你的一半，保險費…你的聽起來很嚇人，保險理應是有保基本就好，其他該用儲蓄準備自保」。