美國老公來台陪坐月子大開眼界：服務非常神奇

2019-07-25 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



32歲台灣女生Bonnie與美國老公Alex在日本相識結婚，回台後懷孕，卻因美國人沒有坐月子的觀念，老公堅持她產後去五星級飯店住就好，兩人為了要不要住月子中心多次爭執不下；Bonnie後來決定到阮綜合醫院產後護理之家坐月子20天，老公也請假來台作陪，今天開心出院，新手爸爸Alex坦言，如果沒住月子中心「可能是惡夢一場！」

Alex表示，美國的媽媽生產後3天就出院，他原本計畫跟太太住市區五星級飯店當度假，但後來住進產後護理之家，才發現環境和服務內容「非常神奇（fantastic）」，包括對產婦和嬰兒的照顧，提供新手爸爸課程，半夜有需求護理人員也能即時協助。加上周邊生活機能好，每天都能到附近商店買咖啡、逛百貨公司和觀光景點，「就跟度假一樣！」

Bonnie說，外國人不了解坐月子的觀念，原本夫家希望她產後就飛回美國，但娘家又希望她能留在台灣吃藥膳調養身體，夾在中間相當苦惱，透過產後護理之家及個管師協助調配月子飲食，總算解決苦惱，能專心照顧新生寶寶。