20歲青年好奇嘗鮮毒咖啡 心悸急診就醫露餡

2019-07-25 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一名20歲陳姓青年，因突然出現興奮睡不著覺，全身冒汗、口渴及心悸，且隔天持續心悸，家長帶他到中醫大新竹附醫急診就醫，醫師懷疑症狀與毒品有關，經詢問後陳坦承「吃了朋友提供的毒咖啡」，經檢查，陳的身體器官功能未受損，體內餘毒代謝排出即可。

中醫大新竹醫急診室主任，也是台灣急診醫學會毒藥物委員的醫師游俊豪表示，現今新興毒品氾濫，販毒集團為吸引青少年學生好奇心，不斷推陳出新，毒包很會「裝」，變身各類食物，如軟糖、咖啡包、巧克力、科學麵等，藉以降低青少年戒心，誘騙服用。

急診室平均每個月就會有1至2個因食用新興毒品來就診的案例，且幾乎都是高中到大學生的青少年，男女比例相當，原因大多是因為想嘗鮮，或是迫於同儕壓力。由於這些新興毒品成分大多不純，或是參雜多種毒品，食用後輕則昏睡、暈眩、失憶，重則可能出現癲癇、持續高體溫、休克死亡的嚴重後遺症。

游俊豪也提到近期另一個案例是22歲王姓學生，因家屬發現他講話速度變慢，常常有「lag」的狀況，問話要想很久才回答，記性變差，還常常心悸，於是到醫院求診，家屬向醫師表示，「兒子幾年前有使用過K煙，不過已經戒掉。」醫師則將家屬支開，單獨和王姓學生長談20分鐘，王姓學生才承認自己2年來都瞞著家人使用新興毒品。